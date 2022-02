Marseille : Zidane de retour pour inaugurer une maison médicale

REPORTAGE

Zinedine Zidane est de retour à Marseille. A la Castellane, la cité de son enfance et berceau d'inégalités, la star du ballon rond est venue pour parrainer une maison médicale dans un quartier qui en manque cruellement. Et son retour ne s'est pas fait sans bruit.

Dans les rues de la cité, c'était la cohue pour tenter d'apercevoir l'idole. "Oh, il est où Zidane ?", ont crié certains depuis les arbres sur lesquels ils sont montés pour tenter d'entrevoir la star. A Marseille, personne n'attendait le retour du fils prodige, venu parrainer l'ouverture d'une maison médicale de téléconsultation dans ce quartier que Zinédine Zidane qualifie lui-même de "désert médical".

"C'est pas possible de laisser se creuser les inégalités"

"J'ai grandi ici avec mes parents, ma famille. Je connais bien ce quartier, je l'aime, même s'il a un petit peu changé. C'est pas possible de laisser se creuser les inégalités dans l'accès au soin", a déclaré sur place le champion du monde 1998. Le centre de soin est voisin du bâtiment de son enfance, aujourd'hui détruit, ce qui renforce le symbole pour tous ceux qui ont connu Zidane à l'époque, comme Hakim : "Ça a un impact, c'est sûr. Surtout l'endroit où il est né. On a été à l'école ensemble et j'habitais tout près. C'est beaucoup d'émotion".

Les habitants sont reconnaissants car ici, comme dans d'autres cités, les généralistes s'en vont sans être remplacés, déplore le professeur Philippe Metellus, le médecin à l'origine de ce projet. "Il y a un véritable besoin d'accès au soin pour la population. Et il y a une rupture d'égalité très clairement sur ce territoire", a-t-il confié à Europe 1. Zidane espère que ce dispositif pourra être dupliqué dans d'autres quartiers de la ville.