Le PSG nous a ouvert les portes de son nouveau centre d'entraînement encore en chantier

REPORTAGE

Le PSG affronte Rennes ce vendredi soir pour un match crucial quatre jours avant le choc face au Real Madrid en 8èmes de finale de la Ligue des champions prévu mardi prochain. Le club parisien qui sera doté dans moins de deux ans maintenant d’un centre d’entrainement flambant neuf à Poissy, dans les Yvelines. Pour la première fois, le club a ouvert les portes de ce chantier titanesque à 300 millions d’euros. Europe 1 vous le fait découvrir.

17 futurs terrains de football

Après avoir enfilé des bottes, un casque et franchi une grille, nous voici sur un champ immense de plus de 74 hectares, en compagnie du directeur immobilier du PSG Nicolas Ramillon. "On voit le bâtiment des professionnels et les quatre étages déjà construits", détaille-t-il.

Un espace de 10.000 m2 dans lequel on retrouvera prochainement un vestiaire, un restaurant, mais aussi des chambres spacieuses pour les joueurs. Car le PSG n’a négligé aucun détail. "On s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs mais on a surtout voulu avoir un centre adapté à nos besoins. Dans notre cœur ce sera un des plus beaux et un des tops centres en Europe", se réjouit-il.

Produire le propre jus de poire du club

Ici on plante le gazon de l’un de 17 futurs terrains de football, dont certains seront chauffés pour résister au gel. Nous franchissons ensuite une rivière qui jouxte un potager mais aussi un verger rempli de poiriers, comme le dévoile Perrine Nollet, chef de projet. "On a un verger de plus de 2,5 hectares et on compte bien pouvoir réaliser du jus de poire avec", affirme-t-elle.

Si tout va bien, les coéquipiers de Lionel Messi devraient s’installer dans leur nouvel Eden dans 17 mois.