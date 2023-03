L'OM assure la victoire à Rennes 1-0 en clôture de la 26e journée de Ligue 1 et se reprend

Marseille s'est relevé de ses deux claques de la semaine pour aller s'imposer 1-0 à Rennes et conforter ainsi sa deuxième place, dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Trop naïfs sur un coup franc rapide conclu par Sead Kolasinac (57e), les Rennais restent 5e, mais voient le podium s'éloigner franchement et leur lutte pour les places européennes se compliquer. Sonnés par le 3-0 encaissé au Vélodrome il y a une semaine face au PSG en championnat et surtout par l'élimination aux tirs au but mercredi face à Annecy (Ligue 2) en quart de finale de Coupe de France, les Marseillais peuvent d'abord se satisfaire d'avoir su relever la tête.

Mais ils réalisent aussi une excellente opération en profitant du ralentissement de Monaco et Lens pour consolider leur deuxième place avec quatre longueurs d'avance, tout en renvoyant un potentiel autre candidat au podium à ses chères études. Malgré un léger rebond en championnat ces dernières semaines, les Rennais qui avaient l'occasion de revenir à deux points de l'OM restent scotchés à la 5e place, avec une toute petite longueur d'avance sur Lille (6e). Un rebond la semaine prochaine à Auxerre est obligatoire avant le déplacement à Paris dans deux semaines.

Septième victoire à l'extérieur

Pour les Marseillais, qui enchaînent une septième victoire de rang à l'extérieur en Ligue 1 et se rassurent en défense, la suite s'annonce plus à leur portée avec la réception de Strasbourg et un déplacement à Reims. "Pas le temps de pleurer", avait prévenu Igor Tudor : les Marseillais ont commencé très fort, avec un pressing intense, une frappe de Jordan Veretout dès la première minute, une frappe manquée de Cenginz Under alors que Steve Mandanda était battu (9e) et une incursion de Jonathan Clauss bien repoussée par le gardien rennais (12e).

Mais l'intensité était des deux côtés, et les Rennais se sont aussi rapidement procuré des occasions, avec un festival de Djed Spence sur la droite (10e) et surtout une superbe frappe d'Amine Gouiri repoussée par la barre transversale (15e).

Abordage général

Dès lors, le match a tourné à l'abordage général, avec un va et vient permanent entre les deux surfaces, non sans une certaine précipitation de part et d'autre. A ce petit jeu, les Rennais se sont montrés les plus dangereux, Arnaud Kalimuendo obligeant Pau Lopez à un arrêt réflexe (29e), tandis que Karl Toko Ekambi, servi à l'entrée de la surface, a manqué son dernier geste (31e).

Dans cette grosse bataille, les Rouge et Noir ont rapidement perdu Jérémy Doku, trahi par son genou et sorti à la 25e, et Matteo Guendouzi son sang-froid, remplacé par Ruslan Malinovskyi à la pause. Et si Mandanda a dû plonger dans les pieds d'Alexis Sanchez (51e), les Marseillais ont trouvé la faille avec un peu de roublardise: jouant rapidement un coup franc alors que la défense était encore en train de s'installer, Jordan Veretout a trouvé Under, qui a centré pour Sead Kolasinac surgi au second poteau (0-1, 57e).

Très énervés, les Rennais ont tenté le même coup une douzaine de minutes plus tard, mais la défense marseillaise n'était pas si naïve... Et dans la foulée, Toko Ekambi (76e) puis Arthur Théate (77e) n'ont pas réussi à cadrer leur tête, et malgré un pressing intense dans les dernières minutes, devant un stade plein et bouillant, plus rien n'est passé.