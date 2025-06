Loïs Boisson n'obtient pas d'invitation pour le tournoi de Wimbledon.

La demi-finaliste de Roland-Garros, Loïs Boisson, n'a pas obtenu d'invitation pour le tournoi de Wimbledon. La joueuse tricolore devra donc passer par les qualifications pour espérer rentrer dans le tableau.

La révélation de Roland-Garros Loïs Boisson n'a pas reçu d'invitation des organisateurs de Wimbledon (30 juin-13 juillet) pour intégrer le tableau final, ont indiqué ces derniers mercredi. La joueuse tricolore devra donc passer par les qualifications pour espérer rentrer dans le tableau, tout comme sa compatriote française Caroline Garcia, qui vit ses dernières semaines sur le circuit WTA.

Sept des huit invitations attribuées à des joueuses britanniques

L'All England Lawn Tennis Club (AELTC), organisateur du troisième Grand Chelem de la saison, a choisi d'attribuer sept de ses huit invitations pour le tableau final féminin à des joueuses britanniques. La seule bénéficiaire étrangère d'une wild card pour le tableau final est la Tchèque Petra Kvitova (ex-N.2 mondiale aujourd'hui 572e), double lauréate du prestigieux tournoi sur gazon londonien (2011 et 2014).

Loïs Boisson découvre le court en gazon

Demi-finaliste surprise de Roland-Garros début juin alors qu'elle était classée 361e mondiale, Loïs Boisson (67e mondiale à 22 ans) avait publié en début de semaine une vidéo d'elle à l'entraînement sur un court en gazon, une surface qu'elle découvre.

Son aînée Caroline Garcia (31 ans), qui avait annoncé en mai vivre ses "dernières semaines" sur le circuit, est classée 162e et ne pourra donc pas intégrer directement le tableau final du simple dames, qui compte 128 joueuses. "J'aimerais bien jouer Wimbledon (30 juin - 13 juillet)", avait glissé la Française en conférence de presse à Paris. "Vu que mon classement a un petit peu baissé, on verra si j'ai une invitation ou pas. Et après, direction l'US Open (24 août - 7 septembre)", avait espéré Garcia.