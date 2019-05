L'Inter Milan se sépare de son entraîneur Luciano Spalletti

Luciano Spalletti a quitté son poste d'entraîneur de l'Inter Milan, a annoncé le club lombard jeudi dans un communiqué sibyllin.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM