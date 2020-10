Ligue Europa : Lille s'impose facilement contre Prague, Nice humilié par le Bayer Leverkusen

Lille a débuté en fanfare sa campagne de Ligue Europa en allant s'imposer 4-1 sur le terrain du Sparta Prague, réduit à 10 à la 23e minute, jeudi lors de la première journée de la phase de groupes.

Après l'exclusion de Ladislav Krejci, les Lillois ont marqué par le Turc Yusuf Yazici juste avant la pause (45+1), le Sparta a égalisé par Borek Dockal (47e) puis les hommes de Christophe Galtier, qui recevront le Celtic Glasgow jeudi prochain, ont fait la différence et corsé l'addition par Yazici (60e, 75e), auteur d'un triplé, et Jonathan Ikoné (66e).

Nice surclassé

De son côté, Nice a été surclassé et humilié 6 buts à 2 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Les Allemands ont rapidement mené 2 à 0 sur des buts de Nadiem Amiri (11e) et Lucas Alario (16e), Nice réduisant la marque par Amine Gouiri (31). Puis la domination du Bayer a viré à la démonstration avec quatre nouveaux buts de Moussa Diaby (61e), Karim Bellarabi (79e, 83e) et Florian Wirtz (87e), Alexis Claude-Maurice réduisant le score en fin de match pour les Aiglons (90e).

Lors de la 2e journée, jeudi prochain, Nice recevra les Israéliens d'Hapoel Beer Sheva.