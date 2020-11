Ligue Europa : Lille réalise l'exploit à Milan, Nice s'incline contre le Slavia (3-2)

Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les clubs français en lice ce jeudi soir en Ligue Europa. Nice s'est incliné jeudi pour la deuxième fois en trois matchs de Ligue Europa à Prague contre le Slavia, 3 à 2, et se trouve en position délicate avant les matchs retour. De son côté, Lille a battu le Milan AC sur ses terres 3-0.

"On a une remise en question à faire"

Menés dès la 16e minute, les Niçois ont égalisé par Gouiri (33e), mais les Praguois ont pris le large grâce à deux nouveaux buts avant la pause (43e) et en fin de match (71e). La réduction du score par Ndoye (90+3) a été bien trop tardive. "On a une remise en question à faire. On peut rater des passes, des frappes, mais quand il y a des duels il faut plus d'envie", a commenté après la défaiteMorgan Schneiderlin, milieu de terrain niçois.

L'exploit Lillois à San Siro

3-0 à San Siro! Lille, avec la manière et un coup du chapeau de Yazici, a fait chuter l'AC Milan dans son antre jeudi lors de la 3e journée de Ligue Europa, mettant fin à 24 matches d'invincibilité des Rossoneri de Zlatan Ibrahimovic. Voilà qui ressemble à une bonne habitude pour Lille qui, avec cet exploit largement mérité, signe la deuxième victoire de son histoire sur le terrain de l'AC Milan, après celle de l'équipe de Claude Puel en 2006 en Ligue des champions.

Le Losc étire sa propre série d'invincibilité à douze matches cette saison et surtout prend la tête du groupe H de C3 avec un point d'avance sur les Milanais. Un coup parfait face au leader de la Serie A après les points abandonnés contre le Celtic à domicile (2-2) il y a une semaine. Tous les Lillois, jusqu'au gardien Mike Maignan, décisif sur les rares occasions lombardes, ont répondu présent à l'appel lancé mercredi par Christophe Galtier: l'entraîneur avait prévenu qu'il faudrait "un très gros match" pour ramener quelque chose de Milan.

Mais c'est bien Yusuf Yazici l'homme de la soirée avec ses trois buts face à Gianluigi Donnarumma, deux semaines après un premier triplé face au Sparta Prague! Un penalty obtenu et transformé par ses soins (22e), une frappe puissante en début de seconde période (55e) et un autre en finesse au terme d'un beau mouvement collectif (58e). Et il ne fut pas loin d'en mettre un quatrième...