Ligue des nations : les Bleus affrontent le Portugal pour un match aux airs de finale

Après une défaite aussi sèche qu'inattendue contre la Finlande (0-2), c'est un adversaire d'un tout autre calibre qu'affronte samedi l'équipe de France, et ce, pour un match à l'enjeu bien plus important. Les hommes de Didier Deschamps défient en effet en Ligue des nations le Portugal de Cristiano Ronaldo (20h45), le tenant du titre, pour une place dans la phase finale de la compétition.

>> La rencontre Portugal-France est à suivre en intégralité sur Europe 1 et Europe1.fr

Une victoire pour se qualifier, un nul pour rester dans la course

L'enjeu est le suivant : l'éventuel vainqueur de ce choc du groupe 3 décrochera son billet pour la phase finale ("Final 4") de la nouvelle compétition de l'UEFA. Portugais et Français sont à égalité de points (10) et ont fait match nul 0-0 à l'aller. Ce match est "comme une finale", a d'ailleurs affirmé vendredi le sélectionneur portugais Fernando Santos.

En cas de nouveau 0-0, le Portugal, également champion d'Europe en titre, aborderait la dernière journée en ballottage favorable grâce à sa meilleure différence de buts générale (+8 contre +4). Un nul avec des buts donnerait au contraire l'avantage aux Bleus, grâce au critère des buts à l'extérieur, avant l'ultime match contre la Suède. En revanche, si elle s'incline, la France sera éliminée mais restera en Ligue A (première division) pour la prochaine édition.

Rebondir après la défaite contre la Finlande

Au Stade de la Luz de Lisbonne, les Bleus tenteront de rebondir après la défaite contre la Finlande, qui n'a pas rassuré sur l'état de forme des Français. Alors que cette rencontre amicale était censée permettre d'accroître la concurrence, aucun joueur aligné, hormis peut-être le nouveau venu Marcus Thuram, n'a marqué de points à sept mois de l'Euro. Du côté des cadres, Paul Pogba et Olivier Giroud ont eux aussi raté leur match.

De nombreux absents

Mais la tâche s'annonce ardue, d'autant que plusieurs cadres de l'équipe de France pourraient manquer à l'appel. L'incertitude porte sur l'état de forme des joueurs du Bayern Munich Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Corentin Tolisso, ainsi que des Parisiens Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Ces cinq joueurs, en plus d'Adrien Rabiot, ont fait l'impasse sur la Finlande, soignant des soucis musculaires pour la plupart d'entre eux.

Vendredi soir, ils ont tous participé à la dernière séance d'entraînement collective, à l'exception notable de Mbappé (cuisse) qui l'a débutée à part pour un "travail spécifique" selon Deschamps. Enfin, les coéquipiers de Paul Pogba seront également privés de l'attaquant Wissam Ben Yedder, testé positif au Covid-19 jeudi et donc forfait.