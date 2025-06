Ligue des nations : le Portugal s'impose aux tirs au but face à l'Espagne en finale, deuxième sacre de son histoire dans cette compétition © HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU / Anadolu via AFP

Cette finale de la Ligue des nations entre le Portugal et l'Espagne aura tenu toutes ses promesses. Les deux équipes ont livré une belle lutte, deux buts partout à la fin du temps réglementaire. Les deux nations sont allées aux prolongations puis aux tirs au but. Et c'est finalement le Portugal qui l'emporte (5-3), la deuxième Ligue des nations de son histoire.