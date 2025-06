Ligue des nations : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match pour la troisième place Allemagne-France ?

Si la finale de la Ligue des nations se disputera ce dimanche entre le Portugal et l'Espagne, un match pour la troisième place aura également lieu entre les deux perdants des demi-finales, l'Allemagne et la France. Un match entre deux grandes sélections pour terminer la saison.

La Ligue des nations n'est pas encore terminée pour la France. Battue 5-4 par l'Espagne en demi-finale ce jeudi, l'équipe de France affrontera ce dimanche l'Allemagne qui a échoué à se qualifier en finale de cette compétition, dont le Final Four se dispute sur son territoire. Un match pour se rassurer pour les deux équipes avant la fin de cette saison.

Dembélé, Barcola et Lenglet absents contre l'Allemagne

Les Bleus ont besoin de se rassurer après une rencontre difficile contre l'Espagne. Les errements défensifs ont coûté cinq buts en demi-finale. Un aspect du jeu qui doit être corrigé par les hommes de Didier Deschamps. Du positif a été trouvé par Didier Deschamps dans cette rencontre contre la Roja, le jeu offensif des Bleus.

Les quatre buts inscrits en deuxième mi-temps à Stuttgart ce jeudi en ont été l'illustration. Une prestation qui a notamment été possible grâce à l'entrée en jeu de Rayan Cherki, auteur d'un but et de deux passes décisives pour sa première sélection avec l'équipe de France.

Le sélectionneur pourrait donner sa chance au joueur en partance de l'Olympique Lyonnais dès le début de la rencontre. Didier Deschamps devra d'ailleurs faire sans Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, mais aussi de Clément Lenglet pour cette rencontre contre l'Allemagne.

Une Allemagne qui a aussi des lacunes défensives

De plus, les Bleus restent sur deux défaites contre l'Allemagne en matchs amicaux en 2023 et 2024. La Mannschaft avait impressionné par sa qualité de jeu lors de la dernière confrontation. Mais contre le Portugal, les hommes de Julian Nagelsmann ont montré, comme les Bleus, des difficultés en défense, ne parvenant pas à empêcher Francisco Conceição et Cristiano Ronaldo de sceller la victoire portugaise.

L'Allemagne qui, comme l'équipe de France, doit composer avec des absences de taille, Antonio Rüdiger en défense ou encore Jamal Musiala et Kai Havertz. Une sélection qui est tout de même capable de belles combinaisons dans le cœur du jeu comme ce fut le cas lors de la rencontre contre le Portugal qui a mené à l'ouverture du score de Florian Wirtz.

Cette "petite finale" aura lieu ce dimanche 8 juin à Stuttgart, à la Mercedes-Benz Arena. Le coup d'envoi sera donné aux alentours de 15 heures. Une rencontre qui sera dirigée par l'arbitre slovaque Ivan Kružliak. Une rencontre qui sera à suivre en direct sur TF1.