Ligue des champions : "Un match nul, c'est heureux pour nous", reconnait Thomas Tuchel

Le Paris SG, longtemps mené à Madrid, a arraché le nul 2-2 face au grand Real mardi en Ligue des champions, s'assurant de terminer premier du groupe A et de bénéficier d'un tirage a priori plus abordable en huitièmes. Menés 2-0 sur un doublé de Karim Benzema (17e, 79e), les Parisiens ont réagi grâce à Kylian Mbappé (81e) et une frappe limpide de Pablo Sarabia, formé au Real (83e), dans un match de gala entre deux équipes déjà qualifiées avant la rencontre. Un match convaincant pour Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, qui s'est exprimé au micro d'Europe après le match.

"Nous sommes heureux aujourd'hui". "On peut dire qu'un match nul, un point, c'est heureux pour nous. Il y a eu quelques situations bizarres avec la VAR: penalty, pas de penalty... mais on a pas joué notre meilleur match. On n'a pas commencé à jouer avec la mentalité nécessaire, la confiance et le courage. C'était super difficile, le Real Madrid a gagné trois fois la Ligue des champions, ils ont montré qu'ils avaient une autre mentalité. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps, on a réagi, on a gagné un point. C'est un des stades les plus difficiles du monde, une des meilleures équipes du monde. On a beaucoup de choses à améliorer mais je pense que c'est plus une question de personnalité, de courage et pas une question de ne pas faire d'efforts. Je suis absolument convaincu que tout le monde était là pour le montrer. Pendant le match, on peut avoir l'impression qu'on est pas ensemble, qu'on ne se donne pas mais honnêtement, c'est pas ça. C'était un match super compliqué, beaucoup de choses restent à améliorer mais, à la fin, on a trouvé deux fois la solution pour marquer des buts. On doit être calme, pas trop critique."

Et l'entraîneur du PSG de conclure sur une note positive : "Nous sommes heureux aujourd'hui. J'ai vu, pendant ma vie d'entraîneur, beaucoup de matches où une grande équipe gagne un point et tout le monde se dit 'mais pourquoi ils marqué un point ?'. On a aussi montré de la qualité pour gagner ce point, ici. On a pas perdu pendant cette campagne de Ligue des champions et ça aussi, c'est une qualité."