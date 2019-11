Ligue des champions : le PSG arrache le nul face au Real Madrid et termine 1er de son groupe

Le Paris SG, longtemps mené à Madrid, a arraché le nul 2-2 face au Real mardi en Ligue des champions, s'assurant de terminer premier du groupe A et de bénéficier d'un tirage a priori plus abordable en huitièmes.

Mené dès la 17e minute après un but de Karim Benzema, Paris a subi un coup du sort à la 43e minute : alors que l'arbitre avait sifflé un penalty et exclu le gardien madrilène Thibaut Courtois pour un tacle dangereux dans sa surface, il est revenu sur sa décision après recours à la vidéo pour une faute parisienne survenue plus tôt dans le jeu, laissant le PSG mené à la mi-temps.

Madrid également qualifié

Le doublé de Karim Benzema, à la 79e minute, a d'abord semblé enterrer les espoirs parisiens, mais il a en réalité réveillé les équipiers de Neymar, entré à la mi-temps, avec deux buts de Kylian Mbappé (81e) et de Pablo Sarabia (83e) pour arracher ce nul inespéré.

Avec ce résultat, Paris ne peut plus être rattrapé en tête du groupe A par le Real Madrid et devrait bénéficier d'un adversaire plus favorable lors du tirage au sort des huitièmes de finale. Les Madrilènes seront également de la partie, puisqu'ils étaient qualifiés avant même leur match du soir suite au match nul 1-1 entre le Galatasaray et le FC Bruges dans l'autre rencontre du groupe, plus tôt mardi.