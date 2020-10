Ligue des champions : Rennes logiquement battu à Séville

Rennes a longtemps résisté avant de plier. Les Rennais, en souffrance sur la pelouse du Séville FC, se sont logiquement inclinés (1-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Bretons, qui ont résisté aux Andalous dans la souffrance lors des 45 premières minutes, ont finalement cédé sur un but de Luuk de Jong (55e). Les hommes de Julien Stéphan, obligés de composer sans les deux internationaux français Steven Nzonzi (suspendu) et Eduardo Camavinga (forfait), ont également perdu sur blessure leur défenseur central italien Daniele Rugani et leur milieu Benjamin Bourigeaud.

Après leur nul contre Krasnodar, ils sont derniers de leur groupe, à égalité avec les Russes (1 pt). Le Stade rennais se déplacera mercredi prochain chez les Anglais de Chelsea.