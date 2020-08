Ligue des champions : pour Eugénie Le Sommer, "l'OL mérite de jouer les premiers rôles"

Les Lyonnais ont encore du mal à y croire et pourtant, ils sont bien qualifiés pour les demi-finales de Ligue des champions. Ils ont réalisé un exploit samedi soir avec leur victoire contre Manchester City (3-1), pourtant un des favoris de la compétition. "Je suis très heureuse pour les garçons. C’est avant tout leur victoire à eux", a déclaré Eugénie Le Sommer dimanche midi au micro d’Europe 1. "Mais je suis aussi très contente pour tout le club, qui mérite de jouer les premiers rôles, a-t-elle poursuivi.

L’attaquante jouera elle un quart de finale de Ligue des champions féminine samedi 22 août, contre le Bayern, à Bilbao. C’est d’ailleurs le club allemand que les joueurs de Rudi Garcia retrouveront mercredi, en demi-finales (21 heures).

Une équipe "pleine de confiance"

"C’est leur envie qui a fait la différence", a estimé Eugénie Le Sommer. "Ils doivent être déçus de ne pas jouer la Coupe d’Europe l’année prochaine". En effet, les Lyonnais ont réalisé une mauvaise saison en Ligue 1 et ont terminé 7e du classement, une place largement insuffisante pour décrocher un ticket sur la scène européenne. Pour jouer la C1 l’an prochain, il ne reste qu’un moyen : remporter la Ligue des champions. Pour cela, les Lyonnais vont devoir réaliser un nouvel exploit mercredi soir face au grandissime favori munichois.

"Le Bayern a montré beaucoup de choses, notamment contre Barcelone (victoire 8-2, ndlr). Mais dans le foot, tout est possible, et encore plus sur un seul match ! On peut croire en l’exploit, même si sur le papier le Bayern est au-dessus de l’OL. L’équipe est pleine de confiance. Avec leurs deux exploits qu’ils viennent de faire, ils peuvent y croire", conclut Eugénie Le Sommer.

En raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, l’UEFA a adapté le format de la Ligue des champions. L’intégralité de la phase finale, intitulée "Final 8", se déroule à Lisbonne, à huis clos et en un match sec. Fini les matches aller-retour. Cette élimination en un seul match à tendance à favoriser l’équipe la plus faible.