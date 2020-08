Ligue des champions : comment Lyon a construit sa victoire historique face à City

C’est peut-être la victoire la plus marquante de l’histoire de l’OL. Samedi soir, les Lyonnais battu Manchester City en quart de finale de Ligue des champions (3-1), une victoire synonyme de qualification pour le dernier carré de la compétition. La dernière fois que Lyon avait atteint un tel stade en C1, c’était en 2010. L’OL avait alors retrouvé le Bayern Munich, comme ce sera le cas mercredi. Les champions d'Allemagne seront les grands favoris de la rencontre, après leur démonstration face à Barcelone vendredi soir (8-2). Pour la première fois de l’histoire de la Ligue des champions, deux clubs français figurent dans le dernier carré.

>> LIRE AUSSI - Revivez l'exploit de Lyon face à Manchester City

La patte Rudi Garcia

Son arrivée sur le banc de l’OL pour succéder à Silvinho avait laissé de nombreux supporters septiques. Souvent critiqué, pas vraiment adoubé, Rudi Garcia est en train de prendre sa revanche. Le 3-5-2 qu’il porte depuis cet été a montré toute sa solidité samedi soir. La preuve : l’OL n’a encaissé qu’un seul but, par Kevin de Bruyne. Les Citizens ont certes eu d’autres occasions, mais ils ont été très gênés par le système défensif lyonnais. La titularisation de Karl Toko-Ekambi a également payé, tout comme l’entrée en jeu de Moussa Dembélé qui a fait basculer la rencontre. Malgré un effectif peu homogène, le coach de l’OL a réussi à construire un commando lyonnais uni pour un même objectif.

Maxwel Cornet, le bourreau de City

Maxwel Cornet avait déjà fait beaucoup souffrir les Citizens l’an dernier, en phase de poule. Il avait inscrit trois des quatre buts de son club et avait permis à l’OL de s’imposer, puis de concéder un match nul contre le club anglais, une performance. Samedi soir à Lisbonne, l'Ivoirien a continué sur sa lancée. Il a inscrit le premier but de son équipe (24e), et offert une bouffée d’oxygène à l’OL qui subissait de plus en plus. "Rudi Garcia est en train de réussir avec Cornet ce qu’il a réussi avec Bouna Sarr à l’OM. Avec le même profil technique, il a réussi à lui faire accepter le jeu défensif et la débauche d’efforts nécessaire, sans perdre de vue ses qualités offensives", commentait Patrick Julliard, dans le debrief du match sur Europe 1.

L’entrée décisive de Moussa Dembélé

Moussa Dembélé restera le héros de cette soirée. Pourtant, tout n’avait pas si bien commencé. Comme contre la Juventus en quart de finale, il a débuté la rencontre sur le banc, Rudi Garcia lui préférant Karl Toko-Ekambi. "Ce n’est pas toujours facile d’être sur le banc, mais il faut garder le bon esprit et apporter ta pierre à l’édifice quand tu rentres", racontait-il à l’issue de la rencontre à RMC Sport. "C'était une déception pour Moussa (Dembélé) de ne pas débuter, mais comme je lui avais dit, il allait être très important en entrant. Le salut est venu du banc, comme dans les deux premiers quarts de finale", a déclaré Rudi Garcia. Moussa Dembélé ne s’est en effet pas laissé abattre. Entré en jeu à la 75e minute à la place de Memphis Depay, peu en vue samedi soir, il a inscrit deux buts en moins de dix minutes, alors que Manchester City avait égalisé. Non seulement Moussa Dembélé a porté l’OL vers une qualification en demi-finale, mais il a aussi démontré un état d’esprit irréprochable.

Parmi les autres Lyonnais qui ont brillé samedi soir, il faut également citer Houssem Aouar. Le meneur de jeu de 22 ans a une nouvelle fois porté son équipe et a énormément perturbé les joueurs de City. Il est également à l’origine des deux buts de Moussa Dembélé.

L’échec de Pep Guardiola

Si Rudi Garcia a parfaitement réussi son coup, Pep Guardiola lui s’est trompé. L’entraîneur espagnol a opté pour un système différent de celui qui a mis en échec le Real Madrid lors du huitième de finale retour (2-1), avec trois défenseurs centraux, pendant près d'une heure. Mais les Citizens n'ont pas brillé. Les Lyonnais, agressifs, ont aussi perturbé leurs longues séquences de possession caractéristiques de jeu développé par Pep Guardiola. Et l’entrée précoce de Riyad Mahrez n’a rien changé (56e). "On savait que Pep pouvait concocter quelque chose pour nous poser des problèmes. Mais finalement je pense qu'on a gagné la bataille tactique dans le sens où on maîtrise bien notre système tactique, même si j'en ai changé (en cours de match)", estimait Rudi Garcia après le match. Pep Guardiola avait fait de la Ligue des champions l’objectif de sa saison, mais pour City, l’aventure s’arrête prématurément.