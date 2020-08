Ligue des champions : "On n'a pas à avoir peur de Paris", lance Pavard

Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich qui s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions mercredi soir, s'est dit "très heureux et fier d'avoir gagné ce match contre une bonne équipe de Lyon (3-0)." "Ce n'est pas toujours facile de défendre contre des joueurs aussi rapides. Dans l'ensemble, nous avons fait du bon travail", a-t-il ajouté. "On savait que Lyon allait attendre plutôt bas et contrer, on savait qu'ils avaient de la vitesse devant. Ils ont eu des occasions qui auraient pu nous faire mal, tant mieux pour nous ils ne les ont pas concrétisées", a relevé pour sa part Benjamin Pavard, le défenseur du Bayern Munich, au micro de RMC Sport.

"Nous nous réjouissons beaucoup de cette finale", contre le PSG

Évoquant le match qui opposera son équipe au PSG en finale, Manuel Neuer a estimé que "Paris [avait] une attaque avec de grands noms. Il y a toujours beaucoup de buts avec le Bayern et le Paris SG. Deux grandes équipes dans cette finale, ça fait plaisir aux téléspectateurs. Nous, nous nous réjouissons beaucoup de cette finale.", a-t-il déclaré. "La différence par rapport à 2013 (année du dernier sacre du Bayern en Ligue des champions, ndlr), c'est que le groupe est plus large. On avait gagné la C1 avec moins de joueurs. Là, on a un groupe fantastique, très large. Nous avons aussi une bonne ambiance. On n'a pas un rabat-joie dans l'équipe."

"Pour tous les français, pour tout le monde ça va être un très grand match avec deux grandes équipes qui s'affrontent en finale", a souligné, toujours sur RMC Sport, Benjamin Pavard. "Ils ont une équipe très complète mais nous aussi, donc on n'a pas à avoir peur de Paris, on sait qu'on est une grande équipe, on le montre. Personne ne nous fait peur, nous sommes le Bayern Munich. On a fait une très grosse saison, il faut la concrétiser en gagnant cette Ligue des champions", conclut-il.