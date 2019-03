Ligue des champions : les équipes qualifiées pour les quarts de finale

La grande Angleterre est de retour. Les clubs anglais seront présents en nombre en quarts de finale de la Ligue des champions, avec quatre représentants qui ont réussi à passer l'obstacle des huitièmes de finale : Liverpool, Manchester United et City, ainsi que Tottenham. Le FC Barcelone et la Juventus, deux prétendants annoncés à la victoire finale, sont également au rendez-vous, tout comme les outsiders de l'Ajax Amsterdam et du FC Porto. Le tirage au sort des quarts de finale, où la France sera absente pour la deuxième fois consécutive après les éliminations du PSG et de Lyon, aura lieu vendredi midi en Suisse.

Le Barça, la Juve, Liverpool et Manchester City en "favoris". Parmi les huit rescapés, quatre équipes font office de "favoris". Le FC Barcelone, large vainqueur de Lyon (0-0, 5-1), espère bien succéder à son grand rival, le Real Madrid, au palmarès de la C1. Cristiano Ronaldo et la Juventus ont impressionné en renversant l'Atlético de Madrid, mardi soir en Italie (0-2, 3-0), et possèdent également les armes pour aller au bout, après deux échecs en finale en 2015 et en 2017.

Liverpool, finaliste l'an passé, est également un sérieux postulant après sa qualification sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir (0-0, 3-1). Enfin, le Manchester City de Pep Guardiola, sans doute l'équipe la plus séduisante d'Europe dans le jeu, a atomisé Schalke 04 (3-2, 7-0). Jusqu'ici, les Cityzens ont pourtant eu du mal à passer un cap sur la scène européenne. Et si cette année était la bonne ?

L'Ajax, l'épouvantail. L'Ajax Amsterdam fait, de son côté, clairement office d'outsider. Le club néerlandais, porté par sa jeunesse dorée, a signé un retour éclatant sur le devant de la scène en éliminant le Real Madrid, triple tenant du titre, après deux rencontres époustouflantes (1-2, 4-1). Manchester United n'a pas impressionné les amateurs de beau jeu, mais les Red Devils ont eux aussi réussi à renverser une situation mal embarquée face au PSG (0-2, 3-1) et ne seront pas à prendre à la légère.

Enfin, Tottenham et le FC Porto semblent un cran en-dessous. Méfiance toutefois, les Spurs ont éliminé le Borussia Dortmund (3-0, 1-0), co-leader de Bundesliga. Les "Dragons" ont eux pris le dessus sur l'AS Rome, demi-finaliste l'an passé (1-2, 3-1 a.p.), et seront, comme toujours, difficiles à manœuvrer. Cette Ligue des champions 2018-2019 n'a peut-être pas fini de nous réserver des surprises.