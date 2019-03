Ligue des champions : battu 5-1 par le Barça, Lyon est éliminé en 8e de finale

L'espoir a été de très courte durée. Après avoir accroché le match nul à domicile au match aller, l'Olympique Lyonnais espérait créer l'exploit mercredi soir sur la pelouse du FC Barcelone. Mais les hommes de Bruno Genesio ont été corrigés par le club catalan, et s'inclinent 5 buts à 1. Les Lyonnais sont éliminés de la Ligue des champions.

Lopes sort sur blessure. A la mi-temps, l'OL était déjà mené 2-0 après un penalty transformé par Lionel Messi (18e) et un but de Coutinho (31e). Tout allait décidément de travers pour les Lyonnais, qui ont rapidement perdu leur gardien Lopes, sonné après un choc et remplacé par Gorgelin (33e).

Si les Lyonnais ont cru relancer le match, après un but de Tousart (58e), c'était sans compter sur le talent de Lionel Messi. Après avoir pris le meilleur sur Marcelo et Denayer, le quintuple Ballon d'or a trompé Gorgelin d'une belle frappe du pied gauche (78e), et anéanti les espoirs des "Gones". En fin de match, Piqué, bien servi par Messi (81e), puis Dembélé (86e), ont aggravé le score.

Après l'élimination du PSG contre Manchester United, il n'y a plus aucun club français en lice en Ligue des champions.