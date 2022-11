Ligue des champions : le PSG s'impose 2-1 sur la pelouse de la Juventus mais termine deuxième de son groupe

Le PSG peut s'en vouloir. Pensant avoir assurer la première place de leur groupe de Ligue des champions en s'imposant 2 buts à 1 sur le terrain de la Juventus, le PSG a été devancé sur le gong par son adversaire à distance, Benfica, qui s'est imposé 6 buts à 1 au Maccabi Haifa.

Le PSG est devancé au nombre du buts marqués à l'extérieur, 9 pour Benfica, contre 6. Sinon les deux équipes étaient à égalité, après leurs nuls dans la double confrontation (1-1/1-1), et la même attaque: 16 buts. Il a fallu en venir au septième critère du règlement UEFA de l'épreuve pour départager les deux premiers du groupe H !

Un cador en 8es

Paris risque de croiser le Bayern Munich, le Real Madrid ou Manchester City, par exemple, au tirage au sort des 8e de finale, lundi.

L'entraîneur Christophe Galtier avait compris, haranguant ses troupes pour marquer un troisième but, mais il était trop tard.

Paris peut s'en vouloir de n'avoir pas plus joué à Turin, ne marquant que sur deux éclairs, un exploit de Kylian Mbappé (13e) et un but de Nuno Mendes (69e). Le reste de son match est resté assez brumeux.

But et passe pour Mbappé

Le PSG n'a pas vraiment joué, à l'image d'un Lionel Messi neutre, qui a tout de même eu la bonne idée de lancer Mbappé sur le premier but.

Paris a, durant la rencontre, subi les assauts italiens, qui ont égalisé une première fois par leur capitaine Leonardo Bonucci.

La Juve n'a pas tout perdu, avec la troisième place, grâce à la défaite du Maccabi. Ils sont reversés en Ligue Europa.

Marquinhos plein de jus

Seule consolation pour Paris, le capitaine Marquinhos, plein de jus et d'autorité à l'image d'un sauvetage héroïque dans les pieds de Fabio Miretti, pourtant seul face au but après un décalage de Milik.

"Marqui" a célébré son exploit d'un geste rageur, poing serré et rugissement de lion. Le système à quatre défenseurs lui va décidément mieux, il ne se trouve plus dans des zones grises de marquage.

Mais cela ne consolera pas le "capi". Cette fin cruelle gâche un peu la première victoire de l'histoire du PSG à Turin, une équipe qui l'avait dominé lors des quatre doubles confrontations différentes fois par le passé.