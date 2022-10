Ligue des champions : le point sur la course aux huitièmes de finale avant l'avant-dernière journée

Dans le groupe E, Chelsea pointe en tête avec 7 points, devant le RB Salzbourg (6 points), le Milan AC (4 points) et le Dinamo Zagreb (4points). Chelsea sera qualifié pour les huitièmes de finale s'il gagne à Salzbourg. En cas de match nul, sa qualification sera assurée si l'AC Milan gagne à Zagreb (si Chelsea gagne et si Zagreb perd ou fait match nul, les Blues seront en outre assurés de finir en tête du groupe E).

Salzbourg peut se qualifier à la double condition que le club autrichien batte Chelsea et que Milan ne s'impose pas à Zagreb.

Milan ne pourra pas se qualifier pour les huitièmes de finale s'il perd à Zagreb par trois buts d'écart ou plus. De même, si les Milanais perdent et que Salzbourg s'impose, c'en sera fini des espoirs de qualification des champions d'Italie. Zagreb sera éliminé s'il perd et si Chelsea fait match nul ou gagne à Salzbourg.

Le Real Madrid déjà qualifié

Dans le groupe F, le Real Madrid, premier, est déjà qualifié. Le RB Leipzig est deuxième du groupe avec 6 points, juste devant le Shaktar Donetsk (5 points). Dernier avec 1 point, le Celtic Glasgow est quasiment éliminé.

Leipzig peut se qualifier dès mardi s'il bat le Real et si le Shakhtar perd à Glasgow. Le Shakhtar sera écarté de la course aux huitièmes de finale de la C1 s'il perd à Glasgow et que Leipzig gagne.

Le Celtic n'a plus aucune chance d'atteindre les huitièmes de finale mais entretient un espoir d'être reversé en Ligue Europa en cas de victoire.

Dortmund en bonne posture

Dans le groupe G, Manchester City est déjà qualifié. Dortmund l'est presque avec ses 7 points. Troisièmes à égalité de points, Séville et Copenhague sont derrières.

Manchester City a assuré sa qualification dès la 4e journée. S'ils gagnent ou font match nul à Dortmund, les champions d'Angleterre seront assurés de finir en tête du groupe G.

Dortmund se qualifiera pour les huitièmes en cas de victoire. Si le club allemand fait match nul et que Copenhague ne gagne pas, sa qualification sera également en poche. Dortmund peut même se qualifier en cas de défaite à condition que Séville et Copenhague fassent match nul.

Séville sera écarté de la course aux huitièmes s'il ne gagne pas, ou si Dortmund évite la défaite. Mathématiquement, Copenhague peut encore espérer mais il lui faudra pour cela battre Séville et souhaiter que Dortmund ne batte pas Manchester City.

Lutte entre le PSG et Benfica

Premiers ex-aequo, le PSG et Benfica ont 8 points. La Juventus et le Maccabi Haïfa sont aussi à égalité de points (3 points), et se batteront pour la troisième place.

Le PSG sera qualifié pour les huitièmes de finale s'il bat le Maccabi Haïfa. Si les Parisiens font match nul et que la Juventus Turin ne fait pas mieux à Lisbonne face au Benfica, le club champion de France sera également qualifié.

Le Benfica sera qualifié pour les huitièmes de finale s'il bat la Juventus Turin. Si les Portugais font match nul et que le Maccabi Haïfa ne gagne pas au Parc des Princes, ils seront également qualifiés.

La Juventus et le Maccabi Haïfa doivent impérativement gagner pour entretenir un maigre espoir d'accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.