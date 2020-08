Ligue des champions : Teddy Riner croit à la victoire du PSG face au Bayern

INTERVIEW

Dimanche, c'est le grand jour pour le PSG, qui affronte le Bayern Munich en finale de Ligue des champions. Fidèle supporter du club parisien, le judoka Teddy Riner, invité d'Europe 1 dimanche, croit en la victoire de cette "équipe de folie" qu'il encouragera de chez lui, en famille.

Le PSG, "une très belle équipe qui joue un très beau jeu"

Le PSG s'impose comme le club de cœur de Teddy Riner, lui-même membre de la section judo du PSG. "J'ai été formé là-bas et je suis tombé amoureux de ce club lorsque j'ai vu Ronaldinho jouer pour la première fois. C'était quelque chose de phénoménal !", se souvient-t-il. Quand il imagine le club parisien gagner dimanche soir, Teddy Riner a des étoiles dans les yeux. "On aimerait bien avoir cette petite étoile sur le maillot, ce serait top pour tout le monde", imagine-t-il.

Et cette victoire, le double champion olympique de judo veut y croire. Même s'il concède que "le Bayern est une grande équipe", il rappelle que le PSG est une "très belle équipe qui joue un très beau jeu et qui est homogène". Le PSG "arrive à se trouver dans de petits espaces et ça peut faire la différence", souligne-t-il.

"Notre banc est ambitieux, il a faim"

Pour Teddy Riner, la force de l'équipe parisienne ne réside pas seulement dans des duos forts comme Mbappé et Neymar. "C'est une équipe de folie ! Di María fait un travail de malade. Mais on a un super banc aussi", fait-il remarquer. "Le banc du Bayern fait peur mais le notre est ambitieux, il a faim. Quand on confronte les deux, ça peut faire très mal."

Un pronostic ? "100 à 0 !", plaisante le judoka. En réalité, Teddy Riner penche plutôt pour un "match très serré". "Soit ça va être 1-0 ou une avalanche de buts, soit ça va être prolongations et tirs au but", estime-t-il. "On a deux équipes qui ont faim, qui ont envie de marquer l'histoire de leur club, et qui ont de très beaux effectifs", résume le double médaillé d'or.