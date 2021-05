Ligue des Champions : Manchester City élimine le PSG et va en finale

Une soirée à oublier. Alors qu'ils étaient prêts à "mourir sur le terrain" selon les mots de leur attaquant brésilien Neymar, après leur courte défaite en demi-finale aller de Ligue des Champions, les joueurs du PSG se sont inclinés lors d'un match retour décevant, mardi soir face à Manchester City (2-0). Une rencontre terminée à dix contre onze pour les Parisiens, tandis que les Anglais, une classe au-dessus, sont les premiers qualifiés pour la finale.

Un doublé de Mahrez pour City

Le match aurait pu commencer autrement pour les joueurs de Pochettino, qui ont cru bénéficier d'un penalty dès la 7e minute, finalement annulé après intervention de la VAR. Quatre minutes plus tard seulement, la tâche est devenue plus complexe pour les Français, douchés par un premier but de Mahrez (11e) et contraints de marquer deux buts non plus pour se qualifier, mais pour espérer une prolongation.

Ce n'est pas la tournure qu'ont pris les évènements. Malgré une barre de Marquinhos, les joueurs du PSG n'ont pas réussi à renverser la vapeur en première période, avant que Mahrez ne double la mise après la pause (63e). Perdant ses nerfs cinq minutes plus tard, l'Argentin Di Maria a été expulsé pour un geste d'humeur sur Fernandinho (68e).

Après un parcours européen impressionnant, marqué notamment par des victoires face à Manchester United en poules, en huitième de finale face au Barça et en quarts de finale face au Bayern Munich, les Parisiens ne rééditent donc pas leur exploit de la saison 2019-2020 et échouent à un match de la finale de la Ligue des Champions. De son côté, le coach de City Pep Guardiola atteint cette ultime étape pour sa cinquième saison sur le banc des Sky Blues.