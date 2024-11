Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne voir Bologne-Monaco ?

Ils ont débuté en beauté avec une victoire face au FC Barcelone (2-1) et sont armés pour se qualifier. L'AS Monaco est synonyme de grandes promesses cette saison en Ligue des champions pour la clan français. Quatrième au classement, le club de la principauté en est à deux victoires (la dernière le 22 octobre face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-1) et un nul (Dinamo Zagreb, 2-2, le 2 octobre) et est donc provisoirement qualifié en huitièmes de finale de ce nouveau format de la Ligue des champions. Mais il reste plusieurs rencontres à jouer, dont celle face à Bologne ce mardi, avant que leur destin ne soit scellé.

Monaco étincelant, Bologne perdant...

En Ligue 1, l'AS Monaco est 3ème au classement après une défaite 1-0 face à Angers ce vendredi. Mais rien d'inquiétant pour le coach : "Je suis convaincu qu'on offrira une belle opposition", a déclaré le technicien autrichien Adi Hütter. Il devra toutefois se passer de l'un de ses joueurs les plus importants, Denis Zakaria, milieu de terrain suisse, touché par une lésion musculaire. Pas de quoi inquiéter l'entraîneur : "Il va nous manquer, mais nous ferons un bon match sans lui".

Côté italien, Bologne n'est pas très convaincant depuis le début de la saison. Les hommes de Vicenzo Italiano n'ont récolté qu'un seul point en Ligue des champions et sont 9ème au classement de Serie A. Un début qui contraste avec la saison dernière, achevée à la 5ème du championnat. Depuis le départ vers la Juventus de l'entraîneur italien Thiago Motta, les choses sont bien différentes, à l'image des nuls face au Genoa (2-2, 19 octobre) et à Parme (0-0, 6 octobre). Le coup d'envoi de la rencontre face à l'ASM sera donné à 21 heures en direct sur CANAL+ Sport.