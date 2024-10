Ligue des champions : l’AS Monaco poursuit son sans-faute en s’imposant largement face à l’Etoile Rouge de Belgrade

Monaco s'est logiquement défait des Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade (5-1) mardi au Stade Louis-II pour la 3e journée de Ligue des champions, grâce notamment au premier but de la saison de Breel Embolo. Cette large victoire permet aux Monégasques de compter sept points dans la compétition. Pourtant, ce très bon départ ne présage encore en rien d'une prochaine qualification. L'ASM devra, en effet, être en mesure de glaner des points à Bologne, le 5 novembre prochain lors de la 4e journée.

La merveille de Singo

Par la suite, les quatre dernières journées seront compliquées, avec les réceptions du Benfica Lisbonne et d'Aston Villa, ainsi que des déplacements à Londres et Milan, contre Arsenal et l'Inter. En attendant, les hommes d'Adi Hütter ont rendu une copie très propre mardi soir, malgré une première période contrariée par un penalty concédé à la suite d'une erreur de jugement de Singo (1-1, 27e). Mais ce dernier s'est magnifiquement rattrapé après la pause en inscrivant, d'une formidable frappe en pleine lucarne, un but de toute beauté, qui a permis à Monaco de prendre le large (3-1, 54e).

Quelle inspiration géniale de Singo !



L'Ivoirien décoche une superbe frappe aux 35 mètres pour faire le break #ASMFKCZ | #UCLpic.twitter.com/undNwlQBrD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Louis-II avait des airs de petit Marakana, le stade de Belgrade, tant les 1000 supporteurs serbes en parcage, et au moins autant dans le reste de l'enceinte puisque il leur a été permis d'acheter des billets sur place, ont mis une grande ambiance. Cela n'a pourtant pas impressionné des Monégasques qui, fidèles à leurs principes, ont, à l'image de la triplette Vanderson-Ben Seghir-Akliouche, insufflé une grosse pression d'entrée.

Doublé de Minamino

Disposé en bloc médian, puis bas, les Serbes se sont contenté d'un jeu minimaliste, fait de longs ballons balancés sur le Sénégalais Cherif Ndiaye, seul en pointe et âpre dans son duel avec Singo. Mais les Monégasques ont logiquement ouvert la marque par Minamino (1-0, 20e). Servi par Vanderson, le Japonais, seul dans l'axe et couvert à gauche par Silas, mal aligné, a battu le gardien d'un tranquille plat du pied droit. Monaco a cru avoir fait le plus dur. Mais Singo s'est troué sur une ouverture destinée à Ndiaye, qui a été fauché par Tilo Kehrer. La sanction était inévitable. Ndiaye a égalisé d'un penalty en force (1-1, 27e).

S'il a fallu un moment à Embolo et ses comparses pour relever la tête, c'est bien le Suisse qui a mené la fronde à quelques secondes de la mi-temps. Servi par Ben Seghir, il a dévié pour Minamino. Le capitaine serbe Uros Spajic s'est interposé, et a remis involontairement sur Embolo, dont la reprise croisée sans contrôle du droit a fait mouche (2-1, 45e+4). Avec la rentrée d'Aleksandr Golovin à la pause à la place de Ben Seghir, Monaco a alors gagné encore en maîtrise. Et après le 3-1 signé Singo, les occasions se sont enchaînées. Un but de Embolo a été annulé par l'assistance vidéo (VAR, 56e). Akliouche (66e) et Golovin (72e) ont tiré sur le poteau.

Entre temps, Minamino a conclu un action collective bien menée par Akliouche et Embolo (4-1, 70e). Et Akliouche a clos le festin avec sa spécial du gauche (5-1, 90e+6). Forts de leur 11e match sans défaite de la saison (8 en L1, 3 en C1), les Monégasques peuvent désormais focaliser leur attention sur le court mais périlleux déplacement à Nice, dimanche, pour un derby qui s'annonce électrique.