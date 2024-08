Ligue 2 : le match Lorient-Grenoble un temps interrompu après des incidents

La rencontre de Ligue 2 entre Lorient et Grenoble a été temporairement interrompue samedi au stade du Moustoir après différents incidents, dans un contexte de conflit autour de la programmation des matches entre les supporters et le diffuseur BeIN Sports. Après 26 minutes de jeu, l'arbitre de la rencontre a sifflé l'interruption, en raison de plusieurs incidents dont des jets de projectiles sur la pelouse, alors que plus tôt dans la journée des cars de régie et de matériel du diffuseur avaient déjà été dégradés.

"BeIN Sports condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence perpétrés"

Le match a repris après une vingtaine de minutes d'arrêt, et des échanges des capitaines des deux équipes avec leurs supporters. Avant même le début de la rencontre, "lors de l'arrivée des équipes de production pour le match Lorient-Grenoble, il semblerait que des dizaines de supporters grenoblois ont déversé de la peinture sur le car-régie, où se trouvaient des employés, et ont saccagé le matériel d'un car d'accompagnement après s'y être introduits", avait indiqué à l'AFP une source interne à BeIN Sports.

"BeIN Sports condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence perpétrés ce matin à Lorient -au moment de l'installation de nos moyens techniques pour la diffusion du match FC Lorient/GF 38- dont ont été victimes notre partenaire de production et nos collaborateurs et qui n'ont aucune place dans le football et dans une société civilisée", a écrit le groupe média dans un communiqué.

>> LIRE AUSSI - Kylian Mbappé a saisi la LFP pour régler son litige financier avec le PSG

"BeIN Sports soutient les clubs et les communautés à toutes les échelles du football français depuis plus d'une décennie", a souligné le média. BeIN Sports a dit "travailler avec les autorités compétentes pour s'assurer que "des mesures appropriées seront prises" "tout en étudiant pleinement sa position en ce qui concerne son partenariat de diffusion en cours".

Réunion la semaine prochaine entre la LFP et l'ANS

Lors de la prise d'antenne, retardée à 14h20, les journalistes de BeIN Sports ont fait mention de ces "agissements déplorables". La LFP a aussi "condamné fermement les actes de malveillance intervenus ce matin", dans un communiqué distinct. "Ces graves incidents interviennent alors même que la LFP et BeIN Sports ont confirmé hier la tenue d'une réunion avec les représentants de l'Association Nationale des Supporters (ANS) pour faire le point", la semaine prochaine, rappelle la Ligue.

"La LFP et BeIN Sports sont convaincus que les clubs font le maximum pour veiller à la sécurisation des personnes et des biens afin que les équipes de production puissent travailler dans de bonnes conditions", ajoute-t-elle. La saison 2024-25 de Ligue 2 a débuté il y a une semaine dans un climat tendu, la décision de la LFP, en accord avec le diffuseur BeIN Sports, de programmer l'essentiel des matches le vendredi soir et, selon les journées, d'autres matches le samedi et le lundi, ne passant pas auprès des supporters.

Dans une lettre, BeIN Sports a justifié sa décision en disant que son "niveau d'investissement n'est possible qu'en programmant les matches les vendredi, samedi et lundi".