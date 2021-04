Ligue 2 : Clermont dénonce des propos racistes contre plusieurs joueurs

Le Clermont Foot, actuel 2e de la Ligue 2 de football et en lutte pour l'accession en élite, a dénoncé samedi des "messages à caractère racistes et xénophobes" publiés sur des réseaux sociaux contre plusieurs de ses joueurs et annoncé avoir lancé des procédures judiciaires. "Le 10 avril dernier, l'un des nos joueurs professionnels a reçu des messages privés à caractère raciste sur le réseau social Instagram. Le 14 avril, c'est un autre commentaire à connotation xénophobe qui a été détecté sur la page Facebook du club, en réponse à une publication mettant en avant l'arrivée de quatre jeunes au centre de formation", détaille le club clermontois.

"Les procédures judiciaires ont été lancées"

Le CF63 a fait savoir "qu'il avait signalé les auteurs au groupe Facebook dès la constatation des messages et que des procédures judiciaires ont été lancées avec et en soutien des joueurs concernés".

Clermont reçoit ce samedi Le Havre en match de la 33e journée de Ligue 2.