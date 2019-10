Ligue 1 : tous les résultats de la 9ème journée

Le Paris SG, privé de Kylian Mbappé mais avec Neymar buteur, a déroulé samedi contre son dauphin Angers (4-0) pour asseoir son emprise sur la Ligue 1 après la 9e journée, avant deux semaines de trêve internationale. "Ce Paris n'est plus tout à fait le même qu'en début de saison", a reconnu l'entraîneur angevin Stéphane Moulin, élogieux. "Elle est beaucoup plus consistante, plus rayonnante, plus agressive sur le plan défensif. On ressent une vraie force collective aujourd'hui." "On a joué comme une équipe, c'est la meilleure chose", a expliqué son homologue parisien Thomas Tuchel.

Rechute pour l'AS Monaco, battue 3-1

Les hommes de Leonardo Jardim restaient sur trois matchs sans défaite. La série a pris fin samedi soir à Montpellier. L'équipe héraultaise a pris l'avantage grâce à Florent Mollet à la 31ème minute. Mendes et Delort ont suivi pour permettre à Montpellier de mener 3-0. Le sursaut de Wissam Ben Yedder pour les Monégasques, buteur à la 69ème minute, n'aura pas suffit.

Bordeaux remporte le derby à Toulouse

Le but le plus rapide de la saison puis une passe décisive pour Nicolas de Préville et une merveille de frappe du Sud-Coréen Hwang : Bordeaux a maîtrisé son sujet pour s'imposer à Toulouse (3-1), samedi. Une semaine après le coup d'arrêt contre le Paris SG (défaite 1-0), ce succès dans le "derby de la Garonne", le troisième à l'extérieur de la saison, permet aux Girondins de se placer provisoirement à la quatrième place. Ils pourront regarder vers le podium lors de la réception de Saint-Étienne et son nouvel entraîneur Claude Puel. A l'inverse, encore une fois, les Toulousains sont longtemps passés à côté de leur sujet. Et après Angers (2-0), ils ont subi leur deuxième défaite de suite à domicile.

Brest, Dijon et Nantes vainqueurs

Dans les autres matchs de la soirée, Brest a remporté son match à domicile sur le score de deux buts à zéro contre le promu messin. Dijon, grâce à un but de Mavididi, a battu Strasbourg. Surtout, les Nantais, vainqueurs 1-0 de Nice grâce à un but de Simon, sont désormais les nouveaux dauphins du Paris-Saint-Germain.

Amiens - Marseille : 3-1PSG - Angers : 4-0 Brest - Metz : 2-0 Dijon - Strasbourg : 1-0 Toulouse - Bordeaux : 1-3 Nantes - Nice : 1-0 Montpellier - Monaco : 3-1