Ligue 1 : Marseille se rassure au Vélodrome, le PSG en tête

Après la trêve internationale, la Ligue 1 est de retour pour la 7e journée de championnat. Malgré les blessures de certains de ses cadres, le PSG a brillé à Nîmes grâce à un doublé de Kylian Mbappé et l'OM a enfin trouvé le chemin de la victoire à domicile en battant les Girondins de Bordeaux (3-1).

Première victoire au Vélodrome pour l’OM

Sevré de succès depuis un mois, Marseille a dompté Bordeaux 3-1 samedi grâce à Florian Thauvin et Jordan Amavi, remontant à la cinquième place provisoire juste avant de retrouver la Ligue des champions la semaine prochaine. Pour la première victoire marseillaise de la saison au stade Vélodrome, Thauvin a marqué d'une frappe flottante en lucarne (5e), raté un penalty (14e) et déposé un coup franc excentré pour la tête lobée de Jordan Amavi (54e), lequel a provoqué le troisième but d'un centre-tir détourné contre son camp par Pablo (64e). Josh Maja a ensuite réduit le score pour Bordeaux (83e), qui stagne à la dixième place de L1.

Lorient s’impose à Reims

Pourtant mené à la mi-temps, Lorient a complètement inversé la tendance en seconde période pour s'imposer 3-1 à Reims, qui a fini la rencontre à 9, et enfoncer l'équipe champenoise, samedi. Pierre-Yves Hamel (61e), Yoane Wissa (65 s.p.) et Terem Moffi (80e) ont répondu à la jolie frappe de Moreto Cassama (15e) et permis aux Merlus de remporter leur deuxième victoire de la saison. Les Bretons, timorés lors du premier acte, se sont bien repris après le repos et ont étouffé des Champenois en manque de confiance et réduits à neuf après les exclusions logiques de Moreto Cassama (70e) et Anastasios Donis (90e), auteurs de tacles mal maîtrisés.

Rennes concède un match nul à Dijon

Rennes a rapporté le point du match nul de Dijon (1-1) vendredi soir en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Martin Terrier a ouvert le score pour Rennes (24e) et Mama Baldé a égalisé (54e) au terme d'un exploit personnel pour Dijon qui reste dernier avec un bilan provisoire de deux nuls et cinq défaites.

Paris se régale à Nîmes

Pourtant diminué en raison des absences de Verratti, Marquinhos ou encore Icardi, le PSG s'est imposé à Nîmes 4 à 0 et prend du même coup la tête du classement à égalité de points avec Rennes. Face à des Nîmois (13es) réduits à dix après seulement 13 minutes de jeu suite à l'exclusion de Landre pour une faute grossière sur Rafinha, dont c'était la première apparition sous le maillot parisien, l'équipe de Thomas Tuchel l'a emporté grâce à un doublé de Mbappé (32e, 83e), en grande forme, et deux autres buts de Florenzi (78e) et Sarabia (88e). De quoi rassurer les Parisiens qui feront leur début en Ligue des champions mardi face à Manchester United.