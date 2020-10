Ligue 1 : Lille provisoirement leader du championnat, le PSG en démonstration

Lille est provisoirement leader du championnat de France de Ligue 1. A l'extérieur, les Nordistes ont largement battu Strasbourg (3-0), dimanche, grâce à des buts de Zeki Çelik, Renato Sanches et Burak Yılmaz. Renne affronte Reims dimanche après-midi et espère reprendre la tête du championnat.

Paris en patron face à Angers, Lens séduit

Vendredi lors du premier match de la sixième journée, le PSG n'a pas eu besoin de forcer son talent contre Angers. Au Parc des princes, les coéquipiers de Marquinhos n'ont fait qu'une bouchée des Angevins, 6-1 avec un doublé de Neymar et la première réalisation de la recrue Alessandro Florenzi.

Lens continue de séduire : après des victoires contre Paris et Bordeaux à domicile, les hommes de Franck Haise se sont défaits samedi d'une équipe de Saint-Étienne peu inspirée, mais surtout réduite à 9 (2-0). Gaël Kakuta a ouvert le score à la quinzième minute et Florian Sotoca a doublé la mise à dix minutes de la fin. Nice a battu Nantes (2-1) et reprend sa marche en avant après trois matchs sans victoire. C'est Khéphren Thuram, fils du champion du monde Lilian Thuram, qui a offert la victoire aux aiglons.

Derby du Sud et triplé de Niane

Victoire historique pour Nîmes dans le derby du Sud contre Montpellier, au stade de la Mosson. Renaud Ripart a donné la victoire aux siens avec un but à la 84e minute (1-0). Brest a battu Monaco en ouvrant le score très tôt dans la partie (1-0). Ibrahima Niane a quant à lui réalisé une belle prestation en marquant trois buts contre Lorient après l'ouverture du score des Bretons (3-1). Dijon occupe la dernière place : toujours en quête de leur première victoire, les Bourguignons se sont inclinés lourdement contre Bordeaux (3-0).

Les deux Olympiques se rencontrent dimanche soir pour un choc en clôture de la sixième journée. Lyon reçoit Marseille à 21 heures.