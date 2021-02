Ligue 1 : tous les résultats de la 25e journée

Déception de Lens, victoire du PSG, chute de Lyon. La 25e journée de Ligue 1 s'est déroulée samedi avec au programme des matchs PSG-Nice, Lens-Reims et Lyon-Montpellier. Privé de Neymar et d'Angel Di Maria, le Paris SG s'est imposé dans la douleur contre Nice (2-1), à trois jours du choc contre Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des champions.

Julian Draxler a ouvert le score en première période (22e) avant l'égalisation de Rony Lopes (50e) peu après la mi-temps. Moise Kean (76e) a donné la victoire aux Parisiens, qui rejoignent provisoirement Lille en tête de la Ligue 1. Certes, la victoire est au rendez-vous pour les Parisiens, mais l'équipe de Mauricio Pochettino a été longtemps malmenée

Lens domine Reims mais finit sur un nul

De son côté, malgré un penalty manqué par Gaël Kakuta et un but refusé après de nombreuses minutes, Lens n'a décroché qu'un match nul à Reims (1-1), ratant l'opportunité d'engranger dans la course à l'Europe. Invaincus depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues, les Sang et Or ont confirmé leurs bonnes dispositions à l'extérieur (6 victoires) et auraient mérité de l'emporter tant leur domination a été outrageuse. Ce match nul fige la position des Lensois (6es, 37 pts) mais permet aux Rémois de gratter une place (13es, 29 pts) avant les rencontres de dimanche.

Montpellier refroidit Lyon

Coup de froid à Lyon : l'OL a chuté à domicile devant Montpellier (2-1), abandonnant la deuxième place au Paris SG et perdant de précieux points dans la course au titre. Dans les frimas du stade de Décines-Charpieu, les Lyonnais ont chuté sur des buts de Téji Savanier (20e) et Elye Wahi (65e), même si Lucas Paqueta avait entretemps égalisé juste avant la pause (45e+2).