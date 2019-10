Ligue 1 : suivez la 9e journée en direct sur Europe 1

EN DIRECT

La 9e journée de ligue 1 se poursuit, avec cinq rencontres à suivre ce samedi en direct dans le Multiplex d'Europe 1, présenté par Daniel Rosso. Au programme, à partir de 20 heures : Brest-Metz, Dijon-Strasbourg, Montpellier-Monaco, Nantes-Nice et Toulouse-Bordeaux.

Monaco pour la phase de trois ?

Victorieux lors de ses deux dernières sorties, (3-1 face à Nice et 4-1 contre Brest) Monaco tentera de confirmer sa bonne forme actuelle. Les hommes de Leonardo Jardim se déplacent à Montpellier. Une équipe toujours à l'aise à domicile, comme en attestent ses trois victoires en quatre réceptions cette saison à la Mosson. En cas de victoire, l'ASM pourrait basculer dans la première moitié de tableau pour la première fois de la saison.

Duel de haut de tableau

Equipe surprise de ce début de saison, Nantes continue son petit bonhomme de chemin. Actuellement troisième du championnat, les hommes de Christian Gourcuff ne cessent de surprendre. Très solide à domicile avec aucun but encaissé en trois matchs, Nantes accueille Nice, sixième. Efficace en attaque avec douze buts marqués mais friable en défense avec douze buts encaissés, les hommes de Patrick Viera reviendraient à égalité de points de leur adversaire du soir en cas de victoire à La Beaujoire.

Le derby de la Garonne

Si la proximité géographique est réelle entre Toulouse et Bordeaux, les trajectoires des deux clubs sont diamétralement opposées dans ce début de saison malgré les trois points qui les séparent au classement. Toulouse n'a plus gagné depuis fin août et la réception d'Amiens lors de la quatrième journée alors que Bordeaux vient d’être stoppé dans sa série de six matchs sans défaite après son revers face au PSG (0-1) samedi dernier.

Bataille de mal classés

Promu en Ligue 1 cette saison, Brest et Metz se retrouvent cette saison parmi l'élite après avoir côtoyé les sommets en Ligue 2 l'an dernier. Une rencontre entre deux concurrents direct respectivement 18 et 19 ème au classement qui a déjà des allures de match de la peur. Invaincu dans son stade de Francis le Blé, Brest recevra une équipe messine qui tentera de confirmer la victoire acquise à Saint-Etienne (0-1) lors de son dernier déplacement.

Soir de première ?

Incapable de gagner un match en quatre réceptions a domicile, Dijon reçoit Strasbourg, défait à trois reprises en trois déplacements. Dernier du classement, Dijon doit réagir ou plutôt confirmer sa première victoire de la saison à Reims (1-2) samedi dernier alors que Strasbourg, 13ème s'éloignerait de la zone rouge en cas de résultat positif au stade Gaston-Gérard.