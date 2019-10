Ligue 1: Rennes bat Toulouse au bout du suspense (3-2)

Rennes s'est relancé au bout d'une série noire de dix matches sans victoire, en battant Toulouse au bout du suspense (3-2) dimanche au Roazhon Park, grâce à un but du jeune Yann Gboho, 19 ans, qui venait d'entrer en jeu. Gboho, qui n'avait joué que 11 minutes cette saison en Ligue 1, contre Monaco, est entré à la 91e minute et a marqué deux minutes plus tard, bien décalé par Siebatcheu, lui aussi entré en fin de match.

Grâce à ce succès un peu tiré par les cheveux, face à un Téfécé souvent dangereux, Rennes remonte provisoirement à la 9e place de la Ligue 1, à égalité avec Bordeaux, Montpellier et Monaco, en attendant le résultat de Saint-Etienne dimanche soir.

L'entame parfaite des Rennais

Alors que le manque de réussite persistait, en Ligue 1 et en Europe, depuis la dernière victoire, le 25 août à Strasbourg (2-0), quand Rennes menait le championnat (3 victoires en 3 matches), ce match a parfaitement commencé, par deux buts en six minutes. Une bonne passe de Hunou, suivie d'un centre parfait de Maouassa, a permis à Niang de reprendre de volée pour le 1-0 (3e), puis d'aller enlacer son coach, Julien Stéphan, sur la ligne de touche. Trois minutes plus tard, une faute de Sangaré sur Raphinha a provoqué un coup franc à 25 mètres : Bourigeaud l'a tiré et Gnagnon a centré pour Hunou qui a doublé la mise (6e). De quoi redonner l'espoir au public breton, mais il restait 84 minutes à jouer.

Les Rennais se sont un peu relâchés, probablement entamés physiquement par leur débauche d'énergie jeudi face à Cluj (défaite 1-0), en infériorité numérique. Le Téfécé en a profité pour revenir à 2-1 avant la pause. Le premier avertissement est venu d'un joli tir en pivot de Sanogo bien trouvé par Sangaré, mais Mendy est bien sorti (24e). Puis sur un contre toulousain et un centre de Sylla mal dégagé par Mendy, Dossevi a bien suivi et marqué dans un angle fermé (41e). Le Téfécé a repris espoir.

Le but de la victoire pour Gboho

"Toulouse a beaucoup d'atouts offensifs", disait Stéphan samedi. "C'est déjà compliqué de gagner un match, alors s'il faut marquer trois buts parce qu'on n'était pas concentrés au coup d'envoi...", regrettait Dossevi à la pause. Dès la reprise, un contre toulousain a été stoppé in extremis par Camavinga, le prodige angolais du Stade Rennais. Une volée de Gradel, est passée juste à côté, sur un corner (53e), et Rennes a répliqué par un centre tendu de Raphinha (55e) qui a longé la ligne de but de Reynet, sans trouver preneur.

A l'heure de jeu, le Téfécé s'est installé dans le camp rennais et, sur une tête de Boisgard bien captée par Mendy (63e), ou sur un raid d'Iseka bien contré par Gnagnon (66e), le Roazhon Park a tremblé. Rennes a commencé à réagir et un coup franc de Raphinha (74e), détourné par le mur, est passé juste à côté du poteau de Reynet. Toulouse a commencé à reculer mais sur un énième contre récompensé par un coup franc, Gradel a logé le ballon hors d'atteinte de Mendy (84e), suite à une faute de Del Castillo. Et alors que tout semblait fichu, Siebatcheu a mis sa tête juste à côté sur une situation très chaude (90e) lancée par un raid de Del Castillo. Et enfin, juste après, le même Siebatcheu a décalé Gboho pour le but inespéré de la victoire (90e+3).