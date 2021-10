Ligue 1 : "Notre championnat est très intéressant à suivre", s'enthousiasme le coach de Lorient

INTERVIEW

À égalité de points avec Marseille (14 points chacun), le FC Lorient, 8e, se déplace au Stade Vélodrome dimanche soir pour la 10e journée de Ligue 1. L'occasion pour les deux équipes de tenter de se rapprocher du podium, sur lequel trônent pour l'instant Paris, Lens, et Nice. Avant le match, Europe 1 a pu s'entretenir avec le coach des "Merlus", Christophe Pelissier. Dans Europe 1 Sport, l'entraîneur de 56 ans nous livre notamment les secrets de la préparation pour un tel match, ses clés de la rencontre, tout en faisant l'éloge du beau jeu proposé dans le championnat de France.

Cela change-t-il d'être en prime time à la télévision et à la radio ?

C’est un honneur pour un club comme le FC Lorient. D’autant plus à Marseille, dans un stade bouillant. Donc oui, c’est un moment important pour nous."

Cela demande-t-il une préparation différente ?

"Non pas du tout. Même si on connaît la difficulté de se rendre à Marseille, de part la qualité de l'effectif et de l’ambiance là-bas. Mais on veut montrer nos qualités et c’est comme ça qu’on aborde tous nos matchs. Ça nous a permis de faire des gros résultats contre des grosses équipes comme les victoires contre Lille, Monaco et Nice. Certes, c’était à domicile, mais notre ambition est de montrer nos qualités et encore plus dans un environnement comme Marseille. J’ai dit à mes plus jeunes joueurs que c'étaient des matchs très formateurs."

Alors que l'OM va rendre hommage à Bernard Tapie, l'ambiance promet d'être extraordinaire. Prenez-vous ça en considération ?

"On essaye de se concentrer sur nous et sur notre match, donc on ne va pas vraiment s'éparpiller sur le côté émotionnel. J’attends de mes joueurs et surtout de mes jeunes joueurs qu’ils montrent leurs qualités d’autant plus que pas mal de nos joueurs qui connaissent la Ligue 1 et qui nous apportent de la sérénité sont absents. Fabien Lemoine est suspendu et Jérémy Morel est blessé. Mais, je le disais sous forme de blague, nous sommes à égalité avec Marseille."

Lorient et Marseille sont à égalité de points. Abordez-vous ce match comme un match très important ou vous mettez-vous dans la peau d'un outsider ?

"Nous n’avons pas les mêmes objectifs que Marseille. Pour nous c’est donc un match sans pression particulière."

Dans les rencontre Marseille-Lorient, il se passe toujours quelque chose...

"Oui. L’année dernière, on avait perdu 3-2 en égalisant à la 88e et en prenant le troisième à la 94e. Moi je veux qu’on se mette à la hauteur de l'événement et de cette équipe de Marseille. Ce ne sera pas évident car les matchs sont souvent très enlevés et riches en rebondissements."

Arrivez-vous à lire le jeu de Marseille cette saison ?

"On voit quand même des choses communes dans la manière d’attaquer et de défendre. Après, il y a des choses qui sont un peu différentes. Je pense qu’il y a une part d’adaptation pour les joueurs de Marseille également. Mais il y a des endroits que l’on peut cibler et dont d’autres se sont déjà servis. Ensuite, ils ont un style de jeu très énergivore. J’ai dit à mes joueurs que l’on allait subir des vagues. Par contre, il y aura des temps faibles à exploiter, et la clé du match sera là."

Depuis le début de saison, on a la sensation que de plus en plus d'équipes cherchent à bien jouer. Qu'en pensez-vous ?

"Il n’y a qu'à voir les statistiques. Je crois qu’il y a 3 buts par match en moyenne cette saison. Toutes les équipes font valoir leurs qualités pour mettre leur adversaire en difficulté. Beaucoup d’équipes qui sont supposées jouer le maintien ont décidé que c’est par le jeu qu’elles s’en sortiraient. Nous, c’est ce qui a fait notre bascule dans la deuxième partie de saison l’année dernière. Je trouve que notre championnat est très intéressant à suivre. C’est important pour le public, qui est de retour, de s’identifier à ces matchs-là. Cela créer une dynamique positive."

Votre style de jeu, c’est la possession à outrance ?

"Non. C'est surtout aller vite, poser des problèmes et marquer plus de buts que l’adversaire. Je ne suis pas adepte de la possession pour la possession, mais d'une possession qui nous permette de créer des occasions et d’aller vite vers l’avant."

Quel est votre réel objectif cette saison ?

"De prendre du plaisir. Je dis toujours aux joueurs que les résultats sont la conséquence de ce qu’on va faire. Il n’y a pas d’objectifs annoncés aux joueurs. Quand j’arrive le lundi, je leur dis qu’on doit battre l’adversaire du week-end peu importe qui c’est. Ça nous a permis de battre Paris l’année dernière, de battre Monaco, Nice et Lille cette année. Si on prend confiance, on fera une saison très intéressante."