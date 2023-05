Ligue 1 : meilleur joueur, meilleur entraîneur... Découvrez les nommés pour les trophées UNFP

C'est un rendez-vous devenu incontournable en fin de saison. Ce dimanche 28 mai, au lendemain de l'avant-dernière journée de Ligue 1, aura lieu la cérémonie des trophées UNFP. Un évènement, organisé chaque année par l'union nationale des footballeurs professionnels, au cours duquel diverses récompenses sont décernées afin de distinguer les acteurs du football français qui se sont illustrés au cours de l'exercice qui s'achève. Les nommés dans chaque catégorie ont été dévoilés ce mardi.

Meilleur joueur : Mbappé y va tout droit

Sans surprise, Kylian Mbappé apparaît comme le grand favori à sa propre succession pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Avec 26 réalisations, il trône en tête du classement des buteurs et va vraisemblablement décrocher un cinquième titre de champion de France sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Pour tenter de lui contester cette suprématie, deux Lensois : Seko Fofana et Loïs Openda. Le milieu ivoirien et l'attaquant belge, auteur de 19 buts en championnat, auront été les piliers d'un RC Lens réjouissant et bien parti pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. L'attaquant lillois Jonathan David figure lui aussi parmi les nommés contrairement à Alexandre Lacazette, pourtant deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 25 réalisations. Lionel Messi, dont les dernières prestations ont parfois laissé un goût amer, complète le casting.

Ils ont laissé leur empreinte dans l’esprit de leurs adversaires et des fans



Au-dessus du lot toute la saison, ils méritent d'être nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1UberEats



J.David, S.Fofana, K.Mbappé, L.Messi, L.Openda ⭐️ #TropheesUNFPpic.twitter.com/alwnttMCTb — UNFP (@UNFP) May 16, 2023

Dimanche 28 mai, les meilleurs gardiens du championnat seront également mis à l'honneur. Le portier italien du PSG, Gianluigi Donnarumma, déjà vainqueur l'an passé, est à nouveau nommé, aux côtés de l'Espagnol Pau Lopez (OM) ou du Portugais Anthony Lopes (OL). Révélation de la saison dans le Nord, le jeune lillois Lucas Chevalier (21 ans) est lui aussi en lice tout comme son homologue du RC Lens, Brice Samba, appelé pour la première fois en équipe de France lors du dernier rassemblement au mois de mars.

La D1 féminine, également représentée

Du beau monde également dans la catégorie du meilleur espoir où cinq talents se disputeront le trophée remporté la saison dernière par William Saliba, désormais incontournable à Arsenal. Auteur d'un quadruplé sur la pelouse de Lyon il y a dix jours malgré la défaite 5-4 de son équipe, l'attaquant montpelliérain Elye Wahi (20 ans - 17 buts cette saison) présente de solides arguments. Tout comme l'indéboulonnable latéral gauche parisien Nuno Mendes (20 ans). En face d'eux, les Lyonnais Rayan Cherki (19 ans) et Bradley Barcola (20 ans) ont pris de l'épaisseur cette saison au sein du club rhodanien et s'avancent comme des candidats crédibles. Au même titre que la pépite monégasque Eliesse Ben Seghir (18 ans).

Une cérémonie qui inclura comme chaque année le football féminin puisque la meilleure joueuse de D1 recevra elle aussi un trophée. En tête du championnat avec l'OL, Delphine Cascarino pourrait être devancée par l'attaquante du PSG Kadidiatou Diani, déjà distinguée ce lundi lors d'une cérémonie organisée par la Fédération française de football. Sa coéquipière Grace Geyoro est également nommée, tout comme l'Haïtienne Melchie Dumornay (Stade de Reims) et la jeune ivoirienne Rosemonde Kouassi (21 ans) qui évolue au FC Fleury 91. Primée l'an passé, la Parisienne Marie-Antoinette Katoto n'a pas joué le moindre match cette saison en raison d'une blessure.

Élégance [nom féminin] : qualité esthétique, classe incarnée balle aux pieds ⭐️



Les nommées pour le Trophée UNFP de la Meilleure Joueuse de l’année en @D1Arkema



D.CASCARINO, K. DIANI, M.DUMORNAY, G.GEYORO, R.KOUASSI #TropheesUNFPpic.twitter.com/CcCNhkKpoR — UNFP (@UNFP) May 16, 2023

Christophe Galtier absent de la liste pour le titre de meilleur entraîneur

Enfin, l'évènement fera la part belle aux meilleurs entraîneurs de la saison, notamment en Ligue 1 où ils seront cinq à se disputer le trophée glané par Bruno Genesio l'année dernière. Le coach de Rennes n'est d'ailleurs pas candidat à sa propre succession et son homologue du PSG, Christophe Galtier, ne figure pas non plus dans la liste. Véritable architecte du succès lensois cette saison, Franck Haise semble partir avec une (petite) longueur d'avance sur Igor Tudor (OM), Paulo Fonseca (Lille), Philippe Montanier (Toulouse) et Pascal Gastien (Clermont).

Ils ont un métier à multiple casquettes, et les meilleurs d'entre eux sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Entraineur de @Ligue1UberEats :



P. FONSECA

P. GASTIEN

F. HAISE

P. MONTANIER

I. TUDOR#TropheesUNFPpic.twitter.com/knACKu2PYK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2023

D'autres trophées seront attribués ce dimanche 28 mai et récompenseront, entre autres, le meilleur entraîneur de Ligue 2 mais aussi le meilleur joueur de deuxième division, la meilleure gardienne et la meilleure espoir de D1 féminine ou encore le prix du joueur citoyen, récompensant l'engagement associatif de certains joueurs.