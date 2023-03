«Il est dans son rôle de syndicaliste» : Raymond Domenech sèchement recadré par un président de Ligue 1

Toute série a une fin. Invaincu en championnat depuis 19 matches, le Stade de Reims de Will Still a connu sa première défaite depuis le mois de septembre 2022 le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille (1-2) en clôture de la 28e journée de Ligue 1. La fin d'une invincibilité qui ne remet toutefois pas en cause la très bonne forme du club rémois depuis l'arrivée du technicien belge sur le banc. Mal embarqués à son arrivée début octobre 2022, les Rémois ont redressé la barre depuis la venue de Will Still et occupent actuellement la neuvième place du classement avant la 29e journée de championnat.

Malgré ses très bons résultats avec le Stade de Reims, l'entraîneur ne fait pas l'unanimité dans l'univers footballistique. Ce dernier a ouvertement été critiqué par Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France et aujourd'hui président du syndicat des entraîneur de football en France (UNECATEF). Âgé de 30 ans, Will Still n'a pas encore tous ses diplômes pour pouvoir exercer sa fonction de coach en Ligue 1, ce qu'à tenu à rappeler l'ancien sélectionneur vice-champion du monde 2006 : "Si on avait le droit de prendre tout et n'importe qui, l'extrémité voudrait qu'on prenne quelqu'un sans diplôme. Le cousin du président pourrait être entraîneur. Il pourrait s'asseoir sur le banc, tranquille."

25.000 euros d'amende par match

Cette sortie du président du syndicat des entraîneurs n'a pas été du goût du président rémois Jean-Pierre Caillot qui s'est aussitôt empressé de prendre la défense de son technicien : Raymond Domenech "est dans rôle de syndicaliste. Malheureusement, comme beaucoup de gens et de corporations, il accepte mal l'idée de se remettre en cause. À mon avis, il devrait plutôt se poser la question suivante : 'pourquoi des entraîneurs qui ne sont pas passés par leur formation sont meilleurs que ceux qui y sont passés ?'", a-t-il vertement contre-attaqué. Sans diplôme d'entraîneur de Ligue 1, le Stade de Reims écope d'une amende pour chaque match. Jean-Pierre Caillot doit s'acquitter de la somme de 25.000 euros chaque week-end de championnat. Une somme conséquente pour le 11e budget de Ligue 1. D'autres clubs se trouvent dans la même situation à l'instar de l'OGC Nice qui doit également payer cette amende pour son entraîneur Didier Digard, pas encore diplômé. Raymond Domenech va encore plus plus loin et milite pour que ces amendes soient encore plus élevées, "comme ça les clubs ne le feraient pas". Une opinion qui divise et qui suscite la polémique dans le football français.