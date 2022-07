Euro féminin : Marie-Antoinette Katoto, un talent à l'état brut

Après le coup d'envoi de l'Euro féminin de football en Angleterre, Marie-Antoinette Katoto, 23 ans, fait sensation. Meilleure buteuse du championnat de France avec 18 buts, elle dispute sa première compétition internationale avec les Bleues. Certains la comparent même à la star du ballon rond, Kylian MBappé. Et ils n'ont pas tort, il faut dire que les comparaisons sont nombreuses.

Un atout pour l'équipe

Ils ont le même âge, 23 ans, se sont connus à Clairefontaine, évoluent dans le même club, le PSG. Précocité et talent, les similitudes entre Marie-Antoinette Toto et Kylian MBappé sont nombreuses. La jeune attaquante est aussi décisive que son illustre ami. "Mack", comme on la surnomme, n'a pas grandi à Bondy, mais à Colombes. L'attaquante des Bleues, absente du dernier Mondial en France est pleine d'ambition pour cet Euro. "On est l'équipe de France, on sait ce qu'on a à faire. Et puis on va donner le maximum à chaque match", explique la footballeuse.

Comme Kylian MBappé, Marie-Antoinette Katoto vient de prolonger au PSG et a terminé meilleure joueuse du championnat cette saison. "En France, c'est inéluctable qu'elle est la leader au niveau offensif. Son jeu, sur lequel on peut compter physiquement, qui est capable de marquer dans différents angles, est un atout supplémentaire pour notre équipe", souligne l'ancienne internationale, Laura Georges, impressionnée.

Marie-Antoinette Katoto sera bien l'une des grandes attractions de cet Euro en Angleterre, aux côtés notamment de la Norvégienne Ada Hegerberg, premier Ballon d'Or féminin de l'histoire en 2018.