Ligue 1 : Marseille tenu en échec par Montpellier

Marseille, qui restait sur trois victoires consécutives en Ligue 1, a été tenu en échec sur son terrain face à Montpellier (1-1), samedi lors de la sixième journée.

Valère Germain rattrape l'erreur de Bouna Sarr

Contre le cours du jeu, ce sont les Montpelliérains qui ont ouvert le score à la suite d'un but contre son camp de Bouna Sarr (17e). Après un long siège, l'OM a fini par égaliser par Valère Germain (74e), sans parvenir à arracher la victoire. Marseille échoue à une longueur du Paris Saint-Germain, leader attendu à Lyon dimanche (21h00) pour le choc de la sixième journée.

Fin de match houleuse

L'opération n'est déjà pas terrible, mais les cartons rouges coup sur coup en fin de match de Kamara et Payet la gâtent vraiment. Le premier a été exclu en même temps que le Montpelliérain Jordan Ferri pour une altercation, alors que le second a eu des mots avec l'arbitre Amaury Delerue. Payet va donc manquer le déplacement à Dijon, mardi, pour lequel Kamara était déjà suspendu. Son partenaire en charnière, Alvaro Gonzalez, s'est blessé en tout début de match et sera lui aussi absent.