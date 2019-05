Ligue 1 : Marseille tenu en échec 1-1 à Strasbourg, l'Europe s'éloigne

Marseille a quasiment perdu tout espoir d'accrocher une qualification pour la Ligue Europa en concédant le nul (1-1) à Strasbourg, vendredi en ouverture de la 35ème journée de Ligue 1. Cinq jours après leur défaite à domicile face à Nantes (2-1), les joueurs de Rudi Garcia ont globalement dominé la rencontre face à l'équipe alsacienne mais ont encore péché dans l'efficacité. En l'absence de Florian Thauvin, blessé, et avec Dimitri Payet sur le banc, les Marseillais ont semblé manquer d'idées.

L'OM avait pourtant ouvert le score par Valère Germain en début de seconde période (48e), mais le RCSA, fidèle à lui-même, s'est accroché et est parvenu à égaliser par Kenny Lala après un penalty repoussé par Steve Mandanda (65e). Les Phocéens, qui totalisent 55 points, ont encore quatre longueurs de retard sur Saint-Etienne (59), qui se déplace dimanche à Monaco. Avec seulement trois rencontres à disputer, les Marseillais ne sont plus maîtres de leur destin, d'autant que Montpellier (54 points), qui reçoit Amiens dimanche, peut s'emparer de la cinquième place en cas de succès. Avec seulement deux victoires lors de ses six derniers matches, l'OM a calé au plus mauvais moment, dans la dernière ligne droite de la saison.

Strasbourg, qui avait déjà accroché Paris, Lille, Lyon et Saint-Etienne à la Meinau, a encore contrarié une grosse cylindrée du championnat devant son public. Les hommes de Thierry Laurey engrangent un 46e point et reprennent provisoirement la neuvième place de L1 à Nîmes grâce à leur meilleure différence de buts.