Ligue 1 : Marseille patine à Metz, Toulouse s'enfonce dans la crise

L'Olympique de Marseille a calé, samedi soir, lors de son déplacement à Metz. Les Olympiens n'ont pu faire mieux que le match nul (1-1) et ont frôlé la catastrophe lors de la 18ème journée de Ligue 1. Menés 1-0 après l'ouverture du score messine par l'intermédiaire de Nguette (40ème), les hommes de Villas-Boas ont failli se faire breaker sur pénalty. Yohann Pelé, entré sur la pelouse suite à la blessure de Steve Mandanda à la demi-heure de jeu, s'est détendu de tout son long pour repousser la tentative du buteur des Grenats Habib Diallo. Finalement, Radonjic a permis à l'OM de recoller au score (70ème).

Toulouse sombre encore

Toulouse, pour sa part, s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Les joueurs du Téfécé, derniers du classement, se sont inclinés à domicile face à Reims (1-0). Les Violets ont perdu pour la huitième fois consécutive en Ligue 1. Ils comptent 12 points au classement, tout comme Nîmes qui est devant à la différence de buts. Le 18ème, Metz (16 points), a déjà fait le trou sur les Toulousains et les Nîmois en se tenant à plus d'une victoire d'avance.

Dans les autres matchs de la soirée, Brest et Nice se quittent sur un match nul et vierge, tout comme Angers qui recevait Monaco. Dijon est allé chercher un point chez son adversaire direct, Amiens (1-1). Nantes, enfin, s'est imposé à l'extérieur contre Nîmes par la plus petite des marges (1-0).