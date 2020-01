Ligue 1 : Lyon enfonce Toulouse et remonte au classement

Déjà qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, l'Olympique lyonnais poursuit son sans-faute en 2020. Dimanche, les joueurs de Rudi Garcia se sont imposés à domicile sur le score de 3-0 face au dernier Toulouse pour la 21ème journée de Ligue 1.

Grâce à cette victoire, l'OL va mieux et se replace dans la course à la Ligue des champions.

Toko-Ekambi buteur

Maxwel Cornet et Moussa Dembélé ont chacun marqué un but côté lyonnais, respectivement aux 29ème et 71ème minutes. Mais nul doute que Rudi Garcia retiendra surtout le premier but sous ses nouvelles couleurs de la recrue Karl Toko-Ekambi à la 77ème minute. Celui-ci est entré en jeu à la 21ème à la suite d'un malaise vagal de Martin Terrier plus impressionnant que réellement inquiétant.

L'équipe de Rudi Garcia remonte ainsi à la 5ème place provisoire avec 32 points, à cinq longueurs du podium. Plus que jamais, Toulouse demeure la lanterne rouge avec ce 11ème revers de rang en championnat, à une longueur seulement du record historique de la Ligue 1 qui date de l'entre-deux-guerres.