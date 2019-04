Ligue 1 : Lyon, battu à Nantes, s'enfonce dans la crise

Rien ne va plus à Lyon. L'OL a subi une nouvelle désillusion en s'inclinant à Nantes (2-1), vendredi soir lors de la 31e journée de Ligue 1. Les Lyonnais, éliminés par Rennes en Coupe de France et humiliés par Dijon la semaine dernière en championnat, concèdent une troisième défaite d'affilée toutes compétitions confondues et se mettent en danger dans la course à la Ligue des champions.

Lyon reste troisième (56 pts) à cinq longueurs du deuxième, Lille (61 pts), et se retrouve désormais sous la menace de leur rival Saint-Étienne (4e avec 50 pts). Nantes, au contraire, remonte à la 15e place (34 pts) et se donne de l'air sur Dijon, 18e et barragiste (25 pts).

Une tension palpable. Sans leurs stars Fekir et Depay, ni leur capitaine Marcelo, tous remplaçants, les Lyonnais ont mal débuté la rencontre, encaissant un but d'entrée par Coulibaly (11e). Apathiques, sans idées dans le jeu, les Gones ont tout de même réussi à égaliser grâce à une inspiration de Terrier, d'une frappe enroulée dans le petit filet juste avant la mi-temps (41e). Mais, comme rien ne va à l'OL ces derniers jours, Nantes a inscrit le but de la victoire à moins de dix minutes du terme, sur un coup franc somptueux de Limbombe aux 20 mètres, en pleine lucarne (83e).

Le coach Bruno Genesio, contesté par les supporters lyonnais, va devoir trouver les ressources pour assurer la qualification en Ligue des champions. Sous peine de vivre une fin de saison encore plus compliquée.