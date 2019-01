Ligue 1 : Lyon arrache le nul à Toulouse, Monaco et Nice se neutralisent

Lyon a évité le pire avant le derby de dimanche à Saint-Etienne, en rattrapant Toulouse 2-2 sur le fil, mercredi en match en retard de la 17e journée de Ligue 1. Les Lyonnais, dominés après un doublé de Jimmy Durmaz (12e, 74e sur penalty), sont revenus à hauteur du TFC par Moussa Dembele (76e) et Nabil Fekir (88e), buteur sur un coup franc direct qui permet à l'OL d'occuper la 3e place avec un point d'avance sur Saint-Etienne, qui reçoit Marseille dans la soirée.

Monaco et Nice se sont neutralisés dans le même temps (1-1), avec un but du jeune défenseur Benoît Badiashile (50e), 17 ans, répondant à l'ouverture du score de Saint-Maximin (30e). Les Monégasques restent avant-derniers avec 15 pts, à deux points de Dijon, barragiste. Les Niçois montent à la sixième place, avec 30 pts.

Guingamp met fin à la série rennaise. Guingamp a réalisé une belle opération en battant Rennes (2-0) dans le derby breton, en match en retard de la 18e journée. Eboa Eboa (40e) et Deaux (50e) ont marqué, permettant à l'En Avant, toujours dernier (14 pts), de revenir à un point de Monaco et à trois points de Dijon. Les Rennais voient eux leur belle série de quatre succès consécutifs en Ligue 1 s'interrompre, et restent 8e avec 29 pts.

Enfin, Nîmes a battu Nantes (1-0) et monte à la 11e place (26 pts), dépassant ainsi Nantes, désormais 13e (23 pts).