Ligue 1 : l'OM l'emporte à Nice en costaud, mais dans une ambiance délétère

L'histoire de la Ligue 1 retiendra que la rencontre Nice-Marseille a été interrompue 12 minutes afin de faire taire les chants des supporteurs niçois à caractère homophobe.

L'histoire de la saison, elle, retiendra peut-être, que c'est dans l'hostile ambiance de l'Allianz Riviera, où ses supporteurs avaient été interdits de déplacement, que l'OM d'Andre Villas-Boas s'est révélé. Et qu'une équipe est née. Un peu comme ce fut le cas voici deux saisons, lorsque la formation de Rudi Garcia avait, dans ce même stade, remonté un 0-2 pour l'emporter 4-2 (8e journée, 1er octobre 2017) et s'offrir une épopée européenne jusqu'en finale de Ligue Europa. Cette fois-ci, l'OM l'a emporté 2-1, sans avoir craqué dans l'adversité, avec un grand Steve Mandanda. Et deux attaquants-buteurs que sont Dario Benedetto (31e) et Dimitri Payet (73e sur pénalty).

12 minutes d'interruption. D'une atmosphère déjà électrique dès avant la rencontre, comme lors du bain de foule pris devant la Tribune Populaire sud par Robert Ratcliffe, représentant du groupe Ineos nouveau propriétaire de l'OGC Nice, l'ambiance a vite dégénéré chez les ultras niçois. Les chants à caractère homophobes, les chants insultants anti-Marseillais et les banderoles tendancieuses, très provocatrices à l'encontre de la LFP, se sont succédés jusqu'à ce que l'arbitre Clément Turpin interrompe la rencontre durant 12 minutes (28e).

Avant cela, le Gym, alors emporté par sa fougue et sa jeunesse avait bousculé l'OM avec un missile de Wylan Cyprien passé de peu à côté (9e). Mais, même avec du mouvement, il faut cadrer. Or Nice ne l'a jamais fait avant la pause.

Après cet arrêt, les hommes de Patrick Vieira ont eu beaucoup de mal à revenir dans la partie. Au contraire de Marseille. Habitué à ce type d'ambiances avec Boca Juniors, le buteur Benedetto a retrouvé ses instincts. Servi par Morgan Sanson, il a lancé Bouna Sarr en profondeur, avant de reprendre d'une magnifique volée victorieuse le centre, contré, de ce dernier (1-0, 31e).

Payet lance la saison marseillaise. Marseille a même eu l'opportunité de doubler la mise avant la mi-temps. Mais Walter Benitez a effectué la bonne parade devant Sanson (45e+4). La deuxième période a été plus équilibrée. Benedetto a manqué une volée (57e). Puis, le stade, calmé par les incidents de la première période, s'est réveillé pour le retour de Youcef Atal. D'entrée l'Algérien a sollicité un très bon Mandanda (62e). L'Allianz Riviera a exulté même, quand Jordan Amavi a déséquilibré Ignatius Ganago (64e): pénalty transformé par Cyprien (66e).

Mais l'OM a fait preuve d'une réelle force collective et de maturité. Le Niçois Andy Pelmard,19 ans, a accroché le pied de Valère Germain qui venait tout juste d'entrer en jeu, dans sa propre surface. Verdict sans appel : Payet, devant la Populaire Sud niçoise, a transformé la sanction et lancé la saison de l'OM (2-1, 73e). Celle de Nice, elle, est suspendu à la fin du mercato...