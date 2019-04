Ligue 1 : l'OM bat Nîmes et reste dans la course pour l'Europe

L'Olympique de Marseille a battu Nîmes 2-1 au Vélodrome samedi et reprend provisoirement la 4e place de Ligue 1, devant Saint-Etienne, qui reçoit Bordeaux dimanche. Les Phocéens, qui restaient sur trois matches sans victoire, ont marqué deux buts en moins de deux minutes par Valère Germain, de la tête (72e), et Luiz Gustavo, du gauche (73e). Mario Balotelli était sorti, blessé, dès la demi-heure de jeu. Ce succès, acquis dans la difficulté, permet aux Marseillais de revenir à 5 points de Lyon, troisième, et de conserver l'espoir d'accrocher le podium en fin de saison.