Ligue 1 : l'OM affronte Montpellier pour rester dauphin, sous pression avant Rennes-Lens

L'Olympique de Marseille, qui souffre cette saison au Vélodrome, reçoit vendredi Montpellier pour conserver sa deuxième place avant que Lens, derrière à deux points, ne se déplace samedi à Rennes, lors de la 29e journée de Ligue 1 En quatorze matches à domicile, l'OM a cumulé trois nuls et quatre défaites. "C'est comme si on jouait la finale de la Ligue des champions à chaque match", a expliqué au quotidien L'Équipe cette semaine le coach marseillais Igor Tudor.

"Et puis, dans ce stade bouillant, arrivent Strasbourg, Angers ou Ajaccio. Et qu'est-ce que se disent leurs joueurs ? 'Mon Dieu, aujourd'hui c'est magnifique, regardez ça, ce public, ce stade, on ne peut pas se rater !' Ils font le match de l'année, et cela te coûte des points". Ce sera encore le cas vendredi (21h) contre Montpellier (11e), de nouveau solide depuis le retour de Michel Der Zakarian début février et qui voit s'éloigner la zone de relégation.

"Avec l'envie"

"L'atmosphère du Vélodrome donne envie d'y jouer. Mais il ne faut pas y aller en étant juste heureux d'être là. Il faut y aller avec l'envie de remporter ce match", a promis le gardien de Montpellier Benjamin Lecomte. Les Marseillais, qui se sont imposés difficilement contre Reims avant la trêve internationale, ont donc la pression des Lensois (3e), juste deux points derrière eux.

Mais les Nordistes, portés par un Loïs Openda éclatant depuis plusieurs matches se déplacent à Rennes samedi (19h), vivifié par la victoire face au PSG (2-0). Dimanche, Paris accueille l'Olympique lyonnais pour se relancer vers un 11e titre de champion de France sa fin de saison, ternie par la dernière défaite au Parc des Princes contre les Bretons et par un cruel manque d'envie depuis l'élimination en huitième de finale de Ligue des champions par le Bayern.