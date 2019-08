Ligue 1 : Lille s'impose, Strasbourg et Metz se neutralisent

Lille, dauphin surprise du Paris SG en mai dernier, a repris ses bonnes habitudes en débutant la nouvelle saison de Ligue 1 par un succès contre Nantes (2-1), obtenu à l'arraché dimanche au Stade Pierre-Mauroy grâce à sa recrue Victor Osimhen.

Des Lillois orphelins de Nicolas Pépé

Orphelins de Nicolas Pépé, auteur de 22 buts et 11 passes décisives lors du dernier exercice et parti à Arsenal, les Dogues ont validé au moins pour cette semaine leur mercato estival, car c'est l'attaquant nigérian de 20 ans Osimhen, arrivé dix jours avant la reprise, qui a offert la victoire aux Nordistes.

Largement dominateur en première période, avec une ouverture du score d'Osimhen à la 19e minute, le Losc a ensuite baissé le pied après la pause et a concédé l'égalisation sur but contre son camp de Zeki Celik (51e). Mais les joueurs de Christophe Galtier ont finalement réussi à arracher une victoire logique, grâce à un nouveau but d'Osimhen (80e).

Des regrets pour Strasbourg

En revanche, au stade de la Meinau, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Strasbourg, qui affrontait Metz fraîchement promu. Après une première période maîtrisée et un but de Thomasson, les Alsaciens ont laissé les Grenats égaliser à la 47e minute. C'est l'inévitable Diallo, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, qui a permis aux Messins d'accrocher les favoris.