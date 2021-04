Ligue 1 : le PSG bat Saint-Etienne 3-2 in extremis et talonne le leader Lille

Un doublé de Kylian Mbappé et une tête in extremis de Mauro Icardi ont permis au Paris SG de renverser Saint-Étienne (3-2) dimanche en Ligue 1 et de recoller à un point du leader Lille, une victoire avec un scénario fou et peut-être cruciale dans la course au titre.

Icardi a arraché la victoire

Cinq jours après l'exploit européen face au Bayern Munich, le PSG a mis fin à sa série de trois défaites consécutives à domicile en L1, la pire depuis 2007, en s'imposant malgré l'ouverture du score de Denis Bouanga (77e) et l'égalisation de Romain Hamouma (90e+2). Et après le doublé de Mbappé (79e, 87e s.p.), c'est l'Argentin Icardi, en manque de temps de jeu, qui a arraché la victoire (90e+5).

Le PSG a enfin saisi l'occasion de se rapprocher de Lille, leader de Ligue 1 accroché samedi par Montpellier (1-1). Cette victoire vient après une série de quatre défaites consécutives à domicile, même si la dernière, contre le Bayern Munich (1-0), n'a pas été trop dommageable, puisqu'elle valait un ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions (3-2 à l'aller). Avant ce final dingue, le match s'est longtemps joué sur une trop basse intensité, surtout en comparaison de la folle partie de mercredi contre le Bayern.