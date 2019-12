Ligue 1 : le PSG bat Nantes, Saint-Étienne écrase Nice

Kylian Mbappé et Neymar ont sauvé un petit PSG. Les Parisiens ont difficilement battu Nantes (2-0) grâce à un superbe but du prodige des Bleus (52e), d’une "Madjer" dans les six mètres, et à un penalty de leur star brésilienne (85e s.p.), mercredi soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Si les champions de France ont (encore une fois) éprouvé des difficultés dans le jeu, ils reprennent leurs distances en tête du championnat. Le PSG (36 pts), qui compte encore un match en moins, possède désormais cinq longueurs d’avance sur l’OM, deuxième (31 pts).

Saint-Étienne se rapproche du podium, Toulouse s’enfonce

L’autre belle opération de la soirée est à mettre au crédit de Saint-Étienne, large vainqueur de Nice (4-1). Denis Bouanga a notamment inscrit un doublé (11e s.p. et 58e), permettant aux Verts de rebondir après leur défaite dans les dernières minutes dimanche dernier à Rennes. Les Stéphanois remontent du même coup à la cinquième place (25 pts), à un point de Bordeaux, troisième (26 pts).

Monaco a enfoncé un peu plus Toulouse en allant gagner (2-1) au Stadium, avec un but de Wissam Ben Yedder, formé au Téfécé. Les Monégasques, désormais 13e (21 pts), se donnent un peu d’air, alors que les Toulousains restent plus que jamais derniers (12 pts) avec cette cinquième défaite d’affilée. Rennes a de son côté battu Metz (1-0), alors que la rencontre entre Amiens et Reims a été reporté à cause du brouillard.