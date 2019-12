Ligue 1 : le cauchemar continue à Lyon, qui perd Depay et Reine-Adélaïde jusqu'à la fin de la saison

A 17h, Lyon et Rennes pouvaient tous deux profiter de la défaite de Bordeaux. C'est Rennes qui l'a emporté, grâce à une chevauchée fantastique, en fin de rencontre, de sa pépite Camavinga, auteur de son premier but en Ligue 1. Lyon n'en finit plus de décevoir et se retrouve à dix points de Marseille (2e) et à six longueurs de Lille (3e), après une prestation peu convaincante, dimanche en 18e journée de L1.

L'OL reste ainsi collé au 8e rang alors que le Stade rennais, qui compte un match de retard, monte à la 4e place à un point du LOSC, après une quatrième victoire consécutive en L1. Pire encore, Lyon a perdu deux de ses meilleurs joueurs jusqu'à la fin de la saison, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde.

L'Olympique lyonnais a annoncé dimanche que son capitaine Memphis Depay, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face à Rennes (1-0) dimanche en Ligue 1 de France, allait rater la fin de la saison. "L'indisponibilité ne devrait pas être inférieure à 6 mois", a expliqué le club rhodanien, ce qui ôte pratiquement tout espoir de participation de l'international néerlandais à l'Euro-2020 (12 juin-12 juillet). Lyon a également perdu lors du même match l'international espoir français Jeff Reine-Adélaïde sur une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.