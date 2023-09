Ligue 1 : en pleine tourmente, l'OM garde le cap avant son déplacement périlleux au Parc des Princes

Si la devise "Fluctuat nec mergitur", que l'on pourrait traduire par "battu par les flots, mais ne sombre pas", est bel et bien celle de Paris, elle décrit assez bien la situation de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens, qui se déplacent sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce dimanche soir pour le classique du championnat de France, traversent une période troublée. La crise ouverte entre la direction et certains supporters a conduit à la démission de l'entraîneur espagnol Marcelino et le président Pablo Longoria, qui a finalement choisi de rester en poste, dit avoir été menacé lors d'une réunion avec des supporters, ce que ces derniers nient fermement.

Mais si, en coulisse, le bateau tangue, sur le terrain, l'OM maintient le cap. Les ciel et blanc ont obtenu un match nul homérique jeudi soir en Ligue Europa sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-3) et ont fait corps autour l'entraîneur intérimaire, Jacques Abardonado, 45 ans. Ancien défenseur du club entre 1998 et 2001, il a grandi dans le quartier de la Castellane, comme un certain Zinedine Zidane, et est un cousin éloigné d'André-Pierre Gignac, ancien attaquant de l'OM.

"Régler les problèmes défensifs"

Jeudi soir, ses hommes ont réussi à se révolter, mais, au Parc des Princes, c'est une autre paire de manches qui les attend. "En Coupe d'Europe, les joueurs ont démontré qu'ils étaient mobilisés. Ils ont fait cause commune et ont été forts collectivement. Maintenant, sur le plan technique, ils devront régler les problèmes défensifs qu'ils ont connus contre l'Ajax car avec le potentiel offensif de Paris, cela pourrait être dramatique pour les Marseillais", analyse le consultant d'Europe 1 Alain Giresse, ancien joueur de l'OM et ex-entraîneur du PSG.

Le trio offensif des Parisiens concentre une grande partie des craintes côté marseillais, plus particulièrement Kylian Mbappé, déjà auteur de huit buts depuis le début de la saison. Mais le club de la capitale, battu par Nice à domicile le week-end dernier (2-3) puis vainqueur du Borussia Dortmund cette semaine en Ligue des champions (2-0), doit encore peaufiner certains réglages. Pour l'OM, qui n'a plus gagné au Parc des Princes depuis trois ans, il s'agira de déjouer les pronostics.